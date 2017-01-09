سانتوس يستذكر أدوار رونالدو في نهائي اليورو

أثنى فيرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، على نجم فريقه كريستيانو رونالدو وأشاد بدوره في فوز البرتغال على فرنسا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2016".

وغادر رونالدو في الدقيقة 25 المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا، التي أقيمت في تموز/يوليو الماضي، بسبب معانته من إصابة في الركبة، ولكن منتخب بلاده نجح في الفوز على فرنسا بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي لذلك اللقاء.

ووقف نجم ريال مدريد بجانب مدربه طوال اللقاء على الخط الجانبي للملعب لتوجيه زملائه حتى سجل اللاعب ايدر هدف الفوز والتتويج للمنتخب البرتغالي.

وكشف سانتوس عن الدور الكبير، الذي لعبه رونالدو في تتويج البرتغال بأول لقب قاري لها في تاريخها، حيث قال في تصريحات لصحيفة "كوريري دي لا سيرا" الإيطالية: "كريستيانو لعب في المباراة النهائية، ثم بعد ذلك قام بدور آخر من خارج خطوط الملعب بعد أن خرج مصاباً، الأمر بدا كما لو كنت أمتلك 12 لاعباً".

وتعرض رونالدو للانتقادات بسبب تصرفاته خلال المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، والتي اتهمته بمحاولة القيام بدور المدرب بدلاً من سانتوس.

ومن جانبه، نفى المدرب البرتغالي الاتهامات الموجهة لقائد فريقه، مؤكداً أن رونالدو له الحق في أن يقوم بما قام به لـ "إلهام" زملائه.

واختتم سانتوس تصريحاته، قائلاً: "المشاركة بقلبك في مصير فريقك تعتبر دائماً موطن قوة وليس خطأً على الإطلاق".