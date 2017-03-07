سامورا تؤكد حيادها في انتخابات الاتحاد الإفريقي

وأحمد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري هو المرشح الوحيد في الانتخابات المقررة في 16 آذار/مارس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمام الولاية الثامنة لحياتو الذي يقبض بيد من حديد على الرئاسة منذ انتخابه للمرة الأولى عام 1988 في المغرب.

وقال سامورا في مقابلة مع وكالة فرانس برس "أنا محادية".

وأصبحت سامورا في أيار/مايو الماضي أول امرأة تتولى منصب الأمين العام للفيفا، وهي دبلوماسية سابقة في الأمم المتحدة، وعملت في العديد من الدول الإفريقية بينها مدغشقر.

وقالت "أريد فقط أن يتم انتخاب الشخص الذي سيمثل مستقبل كرة القدم الأفريقية، ببرنامج قوي يمكن حقاً هذه القارة ليس فقط من أن تكون خزانا للمواهب، ولكن أن تتمكن هذه المواهب من البقاء في القارة، وتحقق كل ما يحلم به الجميع من كرة القدم الإفريقية".

ويأمل أحمد (54 عاماً) الذي يواجه حياتو (70 عاماً)، في القيام بـ "العديد من التغييرات" في كرة القدم الأفريقية في حال انتخابه.

وقال أحمد الخميس خلال زيارة لنيجيريا "لم يكن طموحي أن أصبح رئيساً للكاف ولكن عدداً من الزملاء مثل الرئيس أماجو بينيك من الاتحاد النيجيري شجعوني بعد مؤتمر الفيفا في مكسيكو سيتي العام الماضي".

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو مؤخراً إلى جنوب القارة السمراء وخصوصاً زيمبابوي، عضو كوسافا (مجلس اتحادات كرة القدم في أفريقيا الجنوبية) التي دعمت أحمد رسمياً.