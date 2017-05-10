ساباتيني منسقاً فنياً لكل من إنتر ميلان وجيانغسو

وكشف ساباتيني (62 عاماً) بأن مقره سيكون في الصين بشكل رئيسي، لكنه شدد على أن الناديين الإيطالي والصيني مرتبطان ارتباطاً جوهرياً بـ"عائلة واحدة كبيرة".

وواصل في مؤتمر صحافي عقده في نانجينغ: "إذا فاز إنتر وخسر جيانغسو، فلن تكون عطلة نهاية أسبوع جيدة. يجب أن نهدف إلى تحقيق فوزين كل يوم أحد".

ويأتي تعيين ساباتيني غداة إقالة ستيفانو بيولي وطاقمه الفني من تدريب إنتر، وذلك قبل ثلاث مراحل على انتهاء الدوري الإيطالي.

وبعدما وضع إنتر المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هدفا أساسياً له، يجد الفريق نفسه مهدداً بشكل فعلي بالغياب حتى عن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كونه يحتل المركز السابع في الدوري المحلي.

وأكد إنتر مساء الثلاثاء أن مدرب فريق الشباب ستيفانو فيكي سيشرف على الفريق الأول في المباريات الثلاث لأخيرة.