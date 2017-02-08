زيادة عدد منتخبات المونديال على طاولة "اليويفا"

يناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في اجتماع لجنته التنفيذية غدا الخميس بمقره في مدينة نيون السويسرية، قرار الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، بدءً من مونديال 2026.

وكشف ألكسندر سيفرين، رئيس اليويفا، عن أراء الاتحاد الأوروبي، الذي من المنتظر أن يحظى بثلاثة مقاعد إضافية في المونديال، بالإضافة إلى مقاعده الـ 13 المخصصة له حتى الآن.

ووصف المسؤول السلوفيني زيادة عدد المنتخبات الأوروبية المشاركة في المونديال بـ "السيناريو الأسوأ"، رغم صعوبة حصول القارة العجوز، التي تمتلك نصيب الأسد من مقاعد بطولة كأس العالم، على ما هو أكثر من هذا.

ومن المفترض أن يصب مقترح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا بزيادة عدد المنتخبات في المونديال، في صالح قارتي أفريقيا وآسيا، ولذلك يتعين على الأوروبيين العمل بشكل مكثف للدفاع عن مقاعدهم، قبل أن يتخذ قرار نهائي بشأن توزيع المقاعد، والذي من المنتظر أن يصدر خلال اجتماع كونغرس الفيفا في أيار/مايو المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.

وتناقش اللجنة التنفيذية لليويفا في اجتماعها أيضا المقترحات المقدمة من سيفرين بشأن تعديل اللوائح الخاصة بالاتحاد، مثل تحديد مدة ولاية القيادات.

ومن المواضيع، التي ستطرحها اللجنة أيضا للنقاش مسألة تحديد المرشحين لشغل بعض المناصب في الإدارة التنفيذية لليويفا، وهو المشروع، الذي سيتم طرحه للتصويت في اجتماع كونغرس الاتحاد في الخامس من نيسان/أبريل المقبل في هلسنكي.