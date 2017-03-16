زنجيبار العضو الـ55 في الاتحاد الإفريقي

وكان الأرخبيل المكون من ثلاث جزر قبالة تنزانيا حتى تصويت الخميس عضواً منتسباً إلى الاتحاد الافريقي لكنه ليس عضواً في الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال رئيس اتحاد اللعبة في هذا البلد رافيا إيداروس فاينا بعد التصويت متوجهاً إلى المشاركين "هذا أمر مهم سواء بالنسبة إلى زنجيبار أو لكرة القدم الإفريقية".

وأوضح المسؤول الإعلامي في الاتحاد الإفريقي جونيور بينيام أن الوضع السابق لزنجيبار لم يكن يسمح لها بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وكان لاعبو زنجيبار يشاركون ضمن منتخب تنزانيا.

وجنوب السودان هو آخر عضو انضم إلى الاتحاد الإفريقي عام 2012 بعد انفصاله عن السودان.