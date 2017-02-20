زلاتان و بوغبا يقودان اليونايتد لربع نهائى كأس الاتحاد

نجح فريق مان يونايتد فى حجز مقعده فى الدور ربع النهائى من مسابقة كأس الإتحاد الإنكليزى بعدما قلب تأخره أمام مضيفه بلاكبيرن روفرز بهدف وحيد إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد و ذلك فى المباراة التى أُقيمت على ملعب إيوود بارك ضمن الدور ثمن النهائى من عمر المسابقة .

الإستمرار فى نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه البرتغالى جوزيه مورينيو و المنافسة على جميع الألقاب أصبح هدف فريق مان يونايتد هذا الموسم و خاصة بعد التطور الملحوظ الذى شهده الفريق منذ تولى مورينيو تدريبه إضافة لإمتلاكه العديد من العناصر التى يمكن أن تساعده على النجاح و بلوغ مبتغاه , و بالرغم من أن اللقاء يقام خارج أرضه إلا أن فريق بلاكبيرن لا يعد ذلك الخصم الذى يمكن أن يخشاه اليونايتد .

و لكن الشئ الوحيد ربما الذى يخشاه اليونايتد هو مسابقة كأس الإتحاد التى دائماً تعرف المفاجأت و إقصاء كبار البريمرليغ على يد الأندية الصغيرة مما زاد دون أدنى شك من صعوبة المواجهة , و مع البداية بحث اليونايتد عن الأهداف لحسم الأمور مبكراً و عدم إعطاء الفرصة لأصحاب الأرض لإكتساب الثقة .

و لكن التهديد الأول فى المباراة كان من نصيب بلاكبيرن ففى الدقيقة السادسة عشر سدد اللاعب مارفين إمنيس كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء و لكن الحارس سيرخيو روميرو تصدى لها بنجاح , و بعدها بدقيقة واحدة فقط إستغل دانى غراهام ثغرة فى دفاعات الشياطين الحمر ليسجل على إثرها هدف فريقه الأول و يضع الضغط على الضيوف بالرغم من تبقى وقت طويل حتى نهاية اللقاء .

أما أول ردة فعل لليونايتد فجاء فى الدقيقة الرابعة و العشرين من خلال تسديدة أندر هيريرا من داخل منطقة الجزاء و لكن الحارس جيسون تصدى لها , و بعدها بثلاثة دقائق تمكن اليونايتد من تعديل النتيجة عبر مهاجمه ماركوس راشفورد الذى إنفرد بالحارس جيسون و راوغه ببراعة كبيرة للغاية , أما بقية دقائق الشوط الأول فلم تشهد أى جديد لينتهى الشوط على وقع التعادل الإيجابى بهدف من الجانبين .

و فى الشوط الثانى بدا سعى اليونايتد أكبر من أجل حسم الأمور و لكن مع توخى الحذر و بدون إندفاع هجومى , و مع مرور الدقائق و تأخر هدف الفوز لمصلحة اليونايتد قرر جوزيه مورينيو الدفع بأسلحته الفتاكة زلاتان إبراهيموفيتش و بول بوغبا فى الدقيقة الثانية و الستين و ذلك تجنباً لإعادة المباراة وسط جدول مزدحم للغاية أمام اليونايتد فى الفترة المقبلة .

و فى الدقيقة الخامسة و السبعين منح السلطان إبراهيموفيتش مدربه مورينيو ما يتمناه و هو هدف الفوز و التأهل و ذلك بعد إستلامه تمريرة أكثر من رائعة من البديل الآخر بوغبا و التى وضعت زلاتان فى وضعية إنفرادية مع الحارس جيسون ليصبح اليونايتد فى المقدمة , و هى النتيجة التى ظلت على حالها حتى نهاية المباراة ليحجز اليونايتد مقعده فى الدور ربع النهائى مستمراً بذلك فى المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم .

هذا المقال يأتيكم من YOURZONE