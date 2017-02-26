زامبيا تستهل أمم افريقيا للشباب بالفوز على غينيا

استهل منتخب زامبيا منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً والمقامة على أرضه بفوز ثمين اليوم الأحد على نظيره الغيني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعتين للبطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين وكانت الأفضلية للمنتخب الزامبي الذي أضاع لاعبوه العديد من الفرص التهديفية المحققة .

وفي الشوط الثاني خطف باستون داكا هدف التقدم لزامبيا في الدقيقة 49 من تسديدة رأسية رائعة أهدت الفوز لأصحاب الأرض.

بهذا الفوز حصد أصحاب الأرض أول ثلاث نقاط في دور المجموعتين للبطولة القارية، وفي المقابل ظل المنتخب الغيني بلا نقاط.

بدأ الشوط الأول سريعا من جانب كلا الفريقين دون اللجوء لمرحلة جس النبض ولم تمر سوى خمس دقائق حتى صوب شيلفوا كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمنتخب غينيا.

ورد مومو مهاجم المنتخب الغيني بتصويبة قوية على المرمى الزامبي في الدقيقة التاسعة تصدى لها الحارس مانجاني باندا ببراعة .

ونجح لوكتشانجا مهاجم زامبيا في اختراق دفاعات غينيا في الدقيقة 18 وصوب كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم .

وكاد باستون داكا أن يتقدم للمنتخب الزامبي في الدقيقة 31 بعدما تلقى عرضية رائعة داخل منطقة جزاء غينيا حولها بقدمه مباشرة تجاه المرمى لكن كرته علت العارضة مباشرة.

وأنقذ الحارس الزامبي باندا مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 39 بعد تصديه لتصويبة الخطير مومو يانساني.

ودفع أصحاب الأرض بتغيير هجومي في الدقيقة 44 بنزول إيمانويل باندا بدلاً من كونلد لوشانغا غير الموفق.

وفي الدقيقة 45 فاجأ داكا الجميع وصوب كرة قوية من أمام منطقة جزاء غينيا مرت بجوار القائم مباشرة لتنطلق بعدها صافرة نهاية الشوط بالتعادل السلبي .

وشهدت بداية الشوط الثاني ضغطا هجومياً كثيفاً من جانب المنتخب الزامبي، حيث ظهرت تحركات ايمانويل باندا وداكا وموابي في منتصف ملعب غينيا في حين تراجع المنتخب الغيني نسبيا في منتصف الملعب .

ولم تمر سوى أربع دقائق على بداية الشوط حتى نجح باستون داكا في ترجمة سيطرة زامبيا محرزا هدف التقدم، أول أهداف البطولة القارية، بعدما تلقى عرضية من إدوارد شيلوفيا من جهة اليسار حولها برأسه داخل الشباك الغينية.

وكاد مومو أن يفسد فرحة أصحاب الأرض ويدرك التعادل للمنتخب الغيني في الدقيقة 54 بعدما توغل في منطقة جزاء زامبيا وصوب كرة قوية تصدى لها الحارس مانجاني باندا ببراعة ولم تجد متابع لها .

ولعب ساكالا تمريرة رائعة داخل منطقة جزاء غينيا في الدقيقة 60 وصلت لإيمانويل باندا الذي صوبها مباشرة لكن كرته مرت بجوار القائم مباشرة.

وعاد مومو ليضيع فرصة التعادل على المنتخب الغيني في الدقيقة 82 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء صوبها بيسراه ومرت بجوار القائم مباشرة.



ومرت الدقائق الأخيرة بدون جديد لتنطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز زامبيا على غينيا بهدف نظيف.