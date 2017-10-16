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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم
AFP

زاكيروني مدرباً للإمارات

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع الإيطالي البرتو زاكيروني لتدريب المنتخب الأول خلفاً للأرجنتيني إدغاردو باوزا.

وقال الاتحاد الإماراتي عبر حسابه على تويتر دون الكشف عن تفاصيل التعاقد ومدته "رسمياً الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الإيطالي البرتو زاكيروني لقيادة منتخبنا الوطني الأول.
"سيتم تقديم المدرب البالغ عمره 64 عاماً للإعلام في مؤتمر صحفي في دبي الثلاثاء".
وكان باوزا انتقل الشهر الماضي لتدريب المنتخب السعودي المتأهل لكأس العالم 2018 خلفاً للهولندي بيرت فان مارفيك الذي قاد الفريق لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه.

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