رينيه جيرار يشكو الوداد البيضاوي

وأوضح البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية إن رئيس النادي سعيد الناصري استدعى المدرب الفرنسي جيرار في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ليعلمه بـأنه "لم يعد مدرباً للنادي بسبب سلسلة من النتائج السلبية".

ويحتل الوداد المركز الأخير في ترتيب الدوري المغربي بثلاث نقاط من ثلاث مباريات (فوز وخسارتين)، علماً أن لديه خمس مباريات مؤجلة.

واعتبر جيرار (64 سنة) أنه يتعرض لــ"حملة عنيفة جداً لزعزعته" تهدف للضغط عليه وعلى مساعديه "نفسياً وقضائياً".

وتحدث عن تغيير مواعيد وأماكن التدريب ومنعه من دخول مكتبه، وتلقيه استدعاءات عبر مفوضين قضائيين لحضور استجوابات "شبه يومية" مع إدارة النادي مع "تهديده بالمنع من مغادرة الأراضي" المغربية.

وكان مصدر مقرب من النادي قد أفاد فرانس برس الأسبوع الماضي إن "قرار الاستغناء عن المدرب الفرنسي قد اتخذ" وأن رحيله بات "محسوماً". الا أنه وبعد مرور أكثر من أسبوع على هذا القرار، لا يزال المدرب في منصبه رسمياً، وسط تقارير عن خلاف مع الإدارة حول مستحقاته المالية.

وتشير التقارير إلى أن الإدارة تسعى للتوصل إلى تسوية مع جيرار لفسخ التعاقد بالتراضي، بينما يصر الأخير على نيل كامل مستحقاته.

وفي خضم الأزمة بين جيرار والوداد، كشف المدرب السابق للمنتخب التونسي فوزي البنزرتي لفرانس برس الأسبوع الماضي، إنه يجري مباحثات مع إدارة الوداد للعودة لتدريب النادي.

وفي ظل تقارير عن عودة لجيرار لتمارين الفريق في الأيام الماضية، أشارت وسائل إعلام مغربية الى أن المدرب لن يكون حاضراً في المباراة المؤجلة من المرحلة الثانية ضد يوسفية برشيد ضمن الدوري المحلي، والتي تقام الخميس على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ورفض الناصري في اتصال مع فرانس برس، التعليق على هذه التقارير.

