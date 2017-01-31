رينار والمعنى الحقيقي لكرة القدم

وفي هذه النسخة وبصرف النظر عن الأداء المقنع الذي قدمه مع منتخب المغرب قام الفرنسي هيرفي رينار بلفتة رائعة لتحية حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري تؤكد أنه يدرك جيدا المعنى الحقيقي لكرة القدم.

ويكمن سر روعة ورقي هذا التصرف في عدة أشياء تدفعك لإحترام هذا الرجل

أولا الإعتراف بقيمة المنافس وهي الثقافة التي تغيب مع الأسف وبشدة عن ملاعبنا العربية فقد تعودنا دائما أن نقلل من منافسينا وقدراتهم ظنا منا أن ذلك يزيد من قوتنا. وهذا بالطبع أبعد ما يكون عن الحقيقة.

ثانيا توقيت هذا التصرف والذي يزيد كثيرا من قيمته فهو ياتي بعد الهزيمة والإقصاء من البطولة مما يصعب من التحلي بالهدوء وضبط النفس بعد خسارة مباراة كنت فيها الأفضل بل أن من تشيد به يعتبر من الأسباب الرئيسية في إقصاءك.

ثالثا الشجاعة في إبداء رأيه دون أن يخشى أن تفسر الصحف المغربية بالذات الأمر على أنه ذريعة أو مبرر للخروج ومحاولة للتنصل من المسئولية أو محاولة لصرف الأنظار كما يفعل مدربين أخرين.

هى ثقافة لابد أن نغرسها في لاعبينا منذ الصغر لنحصدها في المستقبل في أجيال تعي أن كرة القدم رياضة نلعبها لنتنافس وليس لنتقاتل ونكتسب منها قيم وأخلاقيات مثل الصبر والعزيمة وإحترام الأخر.

شكرا رينار لأنك من القلائل الذين يدركون حقيقية كرة القدم

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