ريال مدريد يهيمن على التشكيلة المثالية لعام 2016

وضّمت التشكيلة : جيانلويجي بوفون (يوفنتوس الإيطالي)، سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني)، جيرار بيكيه (برشلونة الإسباني)، جيروم بواتينغ (بايرن ميونيخ الألماني)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس الإيطالي)، أندريس إنييستا (برشلونة الإسباني)، توني كروس (ريال مدريد الإسباني)، لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)، ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني).

ومن خلال التشكيلة، التي اختارتها جماهير "الساحرة المستديرة"، يتبيّن أن النادي الملكي أخذ نصيب الأسد بتواجد أربعة لاعبين متفوقاً على برشلونة (3 لاعبين) ويوفنتوس (لاعبين).

يذكر أنّ "الميرنغي" أحرز الموسم الماضي لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية ثمّ أضاف إلى خزائنه المرصّعة بالتتويجات كأس العالم للأندية الشهر المنقضي.