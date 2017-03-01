ريال مدريد مع زيدان

حقيقةً ما يقوم به زيدان شيء كبير جداً على جميع الأصعدة ، اترك حالياً التكتيك و النتائج لكن ما أتحدث عنه شيء مختلف تماماً .. تحدثت في ما مضى ان زيدان واضح من البداية يعمل على تغيير الفريق معنوياً ، و يعمل تحديداً على احتواءه كـمجموعة واحدة و هذا ما افتقره مدريد منذ عام 2006 لـغاية 2015 .

هذه نقطة كبيرة تُحتسب له بكل أمانة ، سر انتقاد مدريد طيلة هذه السنوات كان بسبب التطرف الداخلي بين اللاعبين مما جعل المجموعة منقسمة لكن ما نراه الآن حقيقةً في غاية الأهمية هو سر قوة الفريق اساساً ، لم يعد ذاك الفريق الذي يلعب من اجل لاعب او من اجل منافس او حتى من اجل نتيجة بل أصبح فريق يلعب كـمجموعة من أجل الشعار و من أجل مدرب يقف فوق الخط ، تماماً كما كان فريق برشلونة .

و هذا اساساً كان سر تفوق برشلونة على مدريد ، اترك ميسي على جنب قليلاً ، لكن سبب مهم آخر كانت روح المجموعة و اتحاد اللاعبين مع بعضهم البعض لذلك كان يتفوق برشلونة في الكثير من المباريات آخر هذه السنوات ، التكاتف و التماسك و لعب جميع اللاعبين من أجل الشعار ، و اللعب كـكتلة واحدة .. هي مصطلحات قد تراها سخيفة لكن هذه أقوى و أهم من التكتيك و أسلوب اللعب بكثير و ان لم تكن متواجدة في الفريق سينهار لا محالة امام فريق يلعب بروح المجموعة .

لذلك انا حالياً من محبي عمل زيدان في مدريد لأنه أتى و فهم ثم عرف كيف يحتوي المجموعة و يقوم ببلورت هذه الأمور و صقل هذه العقلية في جميع اللاعبين ، أخيراً نرى رونالدو يخرج يستلم و يُمرر ، أخيرا بدأنا نرى جميع اللاعبين يُشاركون في كل هجمة ، أخيراً أصبحنا نرى بعد كل هدف الجميع يذهب لـيحتفل مع من سجله بكل شغف و حب ، أخيرا بدأنا نرى مدريد تلعب كـمجموعة واحدة تشعر بذلك .. هذا و لا زلنا لم نتحدث عن عملية التدوير التي يقوم و الذي يزج جميع لاعبي الفريق بكل ما فيه من أجزاء دكة و أساسيين يلعبون بكل قوة و حماس .. من أجل ذلك أُعيد وأُكرر زيدان يقوم بعمل رائع جداً في مدريد .

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