ريال مدريد - لغز جديد بانتظار حياة رونالدو الخاصة

ونشرت صحيفة ذا صن الشهيرة خبراً جديداً عن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني أشارت فيه إلى انتظار أفضل لاعب في العالم لتوأم من أم بديلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رونالدو لم يخبر عائلته الكبيرة عن هوية (الأم البديلة) والدة الطفلين القادمين، كما أنّ دولوريس والدة رونالدو ستكون بجانبه لمساعدته في تربية الأطفال كما فعلت مسبقاً مع طفله الأول.

وذكر مصدر من الأسرة إلى أنّ أم الطفلين التي يعتقد بأنها موجودة في أميركا تمرّ بالأيام الأخيرة من حملها قبل الولادة، وأن رونالدو سيصبح والداً لثلاثة أطفال في فترة قريبة جداً.

ويمرّ رونالدو بعلاقة مثالية مع صديقته الجديدة جورجينا رودريغير بعد أنّ عانى من العديد من التخبطات في علاقاته النسائية بالسنوات الفائتة.

وأشار المصدر وفقاً للصحيفة البريطانية إلى أنّ رونالدو ينتظر بلهفة الاجتماع بأفراد عائلته الجدد، منوهاً في الوقت ذاته إلى محاولات صاحب الـ32 عاماً الحثيثة في إبقاء الموضوع ضمن الدائرة المقربة فقط، نظراً لحرصه على عدم كشف الكثير من أسرار حياته الخاصة.

ويظهر رونالدو اهتماماً كبيراً بطفله كريستيانو جونيو صاحب الست سنوات وكثيراً ما يجعله شريكاً له في الصور التي تنشر بحساباته الرسمية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

ويذكر المصدر أنّ رونالدو يجد بأنّ الوقت قد حان كي ينمو طفله بجوار أخوة له، وأنّ ذلك من شأنه التأثير على تطور كريستيانو الصغير تدريجياً.

ويعدّ رونالدو أحد أهم عناصر ريال مدريد التي ينبغي أن تحافظ على تركيزها في الفترة الحالية، نظراً لمنافسة برشلونة الشديدة على لقب الدوري الإسباني والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانحدر مستوى رونالدو في الأسابيع الفائتة الأمر الذي أدى لاحتلاله المركز الثالث على لاحة هدافي الدوري الإسباني بـ 18 هدفاً خلف الأوروغوياني لويس سواريز (20) والأرجنتيني ليونيل ميسي (23).تمت المشاهدة بواسطة Daily Sport في 04:56 ص