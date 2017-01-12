ريال مدريد.. الأكثر تحقيقاً للعائدات المالية

حافظ فريق ريال مدريد الإسباني على صدارته لقائمة الأندية المرخصة من حيث العائدات، في أحدث تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، حيث بلغت إيراداته 578 مليون يورو (609 ملايين دولار).

ورفع الريال، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، إيراداته بمقدار 28 مليون يورو، ليتفوق على غريمه اللدود برشلونة الإسباني، صاحب المركز الثاني، الذي وصلت حجم عائداته 561 مليون، ومانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي حل ثالثاً برصيد (521 مليون) في تقرير عام 2015.

وتراجع بايرن ميونيخ الألماني من المركز الثالث إلى الخامس بإجمالي إيرادات بلغ 474 مليون يورو، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي احتل المركز الرابع برصيد 484 مليون.

وانخفضت إيرادات النادي البافاري بمقدار 12 مليون يورو، عن العائدات التي حققها عام 2014.

ووفقًا ليويفا، فإن عائدات الأندية الأوروبية قد زادت بنسبة ستة أضعاف مقارنة بما حققته عام 1996، حيث بلغ إجمالي إيرادات أفضل 30 نادياً في القائمة 8.9 مليارات يورو الآن.

وبغض النظر عن مانشستر يونايتد، فإن الأندية الانكليزية حققت طفرة هائلة في إيراداتها، حيث بلغت إيرادات مانشستر سيتي 45 مليون يورو، وأرسنال 89 مليون يورو، وتشيلسي 30 مليون يورو، وليفربول 83 مليون يورو، ليحتلوا المراكز من السادس إلى التاسع.

وتختلف الأرقام التي كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النقاب عنها عن تلك التي أصدرتها الأندية، لأن يويفا لا يتضمن عائدات انتقالات اللاعبين.

وذكر التقرير أن أوروبا تمتلك 82% من القيمة السوقية للاعبين الكرة في العالم والتي قدرت بنحو 30.6 مليار يورو، حيث يتربع الدوري الإنكليزي الممتاز (بريمير ليغ) على الصدارة برصيد 4.4 مليارات يورو، متفوقاً على الدوري الإسباني (3.25 مليار يورو)، والدوري الإيطالي (2.575 مليار يورو)، والدوري الألماني (2.38 مليار يورو).

وأعلن يويفا أن 44 نادياً أوروبياً تحت ملكية أجنبية، حيث تأتي انكلترا في المقدمة برصيد 20 نادياً يلعبون في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى.