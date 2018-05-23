روني قريب من الدوري الأميركي

وتشير التقارير إلى أن روني أعطى موافقته المبدئية للانتقال إلى النادي الأميركي في صفقة تبلغ 17 مليون دولار، وذلك بعد موسم من عودته إلى فريق بداياته إيفرتون، قادماً من مانشستر يونايتد.

وسبق لمدرب دي سي يونايتد بن أولسن أن كشف هذا الشهر أن ناديه مهتم بضم المهاجم البالغ 32 عاماً، لكنه أكد بأن الصفقة "لم تحسم".

وسيرافق روني في رحلته الى الولايات المتحدة مستشاره بول سترتفورد.

وذكرت وسائل إعلامية بريطانية مؤخراً أن العقد الذي عرض على روني يمتد حتى نهاية موسم 2020، علما ان فترة الانتقالات في الدوري الأميركي لا تبدأ رسمياً قبل تموز/يوليو المقبل. ولا يزال عقد روني يربطه بإيفرتون لعام اضافي، وأعرب مدربه سام ألاردايس قبل أيام من إقالته من منصبه، عن رغبته في بقائه في صفوف الفريق.

وسجل روني 11 هدفاً لإيفرتون الموسم المنصرم، بينها عشرة أهداف في الدوري الانكليزي الممتاز، معززاً مركزه الثاني على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنكليزي خلف آلن شيرر.

ويحمل روني الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب الإنكليزي، إذ سجل 53 هدفاً في 119 مباراة دولية خاضها بين العامين 2003 و2016.

وبرز روني مع إيفرتون وهو لم يزل في السادسة عشرة من العمر، وانضم إلى يونايتد في صيف العام 2004، قبل أن يعود إلى نادي مدينة ليفربول في صيف 2017.

وخلال مسيرته مع يونايتد، أصبح روني أفضل هداف في تاريخ النادي، وسجل 253 هدفاً في 559 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك بحسب الاحصاءات الرسمية على الموقع الإلكتروني لـ "الشياطين الحمر".