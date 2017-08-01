رونالدينيو يفضّل ميسي عن رونالدو ويتحدث عن نيمار

وقال رونالدينيو في مقابلة مع إحدى القنوات التليفزيونية في كوستاريكا: "كلاهما لاعبين كبيرين للغاية، ولكنني أفضّل ميسي لأنه صديقي".

وتحدث اللاعب السابق لبرشلونة وللمنتخب البرازيلي عن الموقف الحالي لمواطنه نيمار دا سيلفا، الذي قد يرحل عن الفريق الكتالوني للانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح رونالدينيو أنه لو كان مكان نيمار لأتبع ما يشعر به في قلبه.

وأضاف: "كنت لأفعل ما قمت به دائماَ، أتبع قلبي وأذهب إلى المكان الذي يشير إليه قلبي وإلى المكان الذي أشعر فيه بالسعادة".

وأشاد رونالدينيو بحارس مرمى ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، مؤكداً أنه "حارس عملاق".

ويتواجد رونالدينيو في كوستاريكا من أجل المشاركة يوم السبت المقبل في مباراة استعراضية.