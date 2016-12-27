رونالدو يحرز لقب أفضل رياضي أوروبي

وتصدّر رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الاستفتاء متفوقاً على لاعب التنس البريطاني آندي موراي والسباحة المجرية كاتينكا هوزو ونجم سباقات سيارات فورمولا وان الألماني نيكو روزبرغ الذين احتلوا المراكز الثلاثة التالية في الاستفتاء.

وشارك في الاستفتاء 27 وكالة أنباء أوروبية، وفاز رونالدو بالجائزة عن جدارة بعدما أحرز مع الريال ألقاب بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بخلاف الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2016) بفرنسا.

وتفوّق رونالدو على موراي الذي أحرز الميدالية الذهبية لمسابقة تنس الرجال بدورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016) وفاز بلقب بطولة إنكلترا المفتوحة (ويمبلدون) حيث احتل موراي المركز الثاني.

واحتلت هوزو المركز الثالث بفضل الميداليات الذهبية الثلاث التي أحرزتها في أولمبياد ريو فيما جاء روزبرغ رابعاً بعدما توج مؤخراً بلقب بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا وان.

وجمع رونالدو وفقاً للاستفتاء (204 نقاط) وموراي (180 نقطة) وهوزو (136 نقطة) وروزبرغ (115 نقطة) والعداء البريطاني محمد (مو) فرح (93 نقطة) .​

وشارك في الاستفتاء 27 وكالة أنباء أوروبية منها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) والفرنسية والإسبانية والهولندية والرومانية والبرتغالية والبولندية والسويسرية والروسية والأوكرانية.