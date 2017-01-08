رونالدو يأمل في "هاتريك" على صعيد الجوائز

بعدما أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2016، يتطلع نجم مدريد لتأكيد جدارته وذلك من خلال الفوز غداً بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم السنة الفائتة.

وانفصلت الجائزتان مجدداً بعد فض الشراكة بين الفيفا ومجلة "فرانس فوتبول" التي تقدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

واستمرت هذه الشراكة بين الفيفا والمجلة الفرنسية لست سنوات من 2010 إلى 2015 قبل انفصال الجائزتين مجدداً ليفوز رونالدو بالكرة الذهبية فيما يترقب الصراع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد على جائزة الفيفا.

وخطف رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الجائزة عن جدارة في 2013 و2014 متفوقاً على منافسه التقليدي ميسي الذي استعاد الجائزة في 2015 قبل أن يشتعل بينهما الصراع على الجائزة مجدداً في 2016 مع غريزمان.

وفيما توج ميسي مع برشلونة بلقبي دوري وكأس إسبانيا، خرج رونالدو من 2016 بحصيلة أكبر من الألقاب حيث قاد الريال للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية كما توج مع المنتخب البرتغالي بلقبه الأوروبي الأول من خلال يورو 2016 بفرنسا.

ورغم إعلان رونالدو بشكل واضح عن رغبته في استمرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديراً فنياً للفريق وغضبه لدى استبدال أنشيلوتي بالمدرب رافاييل بينيتيز الذي أقيل هو الآخر قبل نهاية 2015 ليحل مكانه الفرنسي زين الدين زيدان، كانت الانطلاقة الرائعة للريال بقيادة زيدان في 2016 سبباً رئيسياً في فوز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية قبل نحو ثلاثة أسابيع وتزايد فرصه للفوز بجائزة الفيفا.

أفضلية عن ميسي

وساهم رونالدو بشكل هائل في فوز الريال بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي حيث سجل 16 هدفاً للفريق في المسابقة كما أحرز ركلة الترجيح

الحاسمة في المباراة النهائية للبطولة بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

كما تفوق رونالدو مجدداً على غريزمان نجم أتلتيكو مدريد عندما ساهم رونالدو في فوز المنتخب البرتغالي على نظير الفرنسي بقيادة غريزمان في نهائي يورو 2016 ليتوج المنتخب البرتغالي باللقب الأوروبي الأول له في التاريخ وهو الأول له في البطولات الكبيرة أيضاً.

ويمثل هذا اللقب نقطة تفوق لرونالدو على ميسي أيضاً بعد خسارة الأخير مع المنتخب الأرجنتيني لنهائي كوبا أميركا 2016 في الولايات المتحدة.

ورغم خروج رونالدو مصاباً بعد 24 دقيقة من بداية المباراة النهائية ليورو 2016 ، كان لرونالدو دوراً بارزاً في فوز الفريق باللقب حيث لعب دوراً أساسياً بأهدافه الحاسمة والمؤثرة في بلوغ الفريق المباراة النهائية التي تولى فيها تحفيز زملائه بحراره بعد خروجه مصاباً.

وإضافة لهذا، سجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في نهائي كأس العالم للأندية باليابان ليتوج مع الريال بلقب البطولة على حساب كاشيما أنتلرز الياباني.