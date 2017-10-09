رونالدو وميسي في صدارة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

وأعلنت المجلة الاثنين لائحة من 30 اسماً للجائزة منهم اضافة إلى رونالدو وميسي، البرازيلي نيمار وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي الشاب كيليان مبابي والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون.

وكان رونالدو نال الجائزة في العام الماضي للمرة الرابعة في مسيرته، وهو المرشح الأبرز للفوز بها هذا العام أيضاً ومعادلة الرقم القياسي المُسجل باسم ميسي، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد الإسباني إلى الاحتفاظ بلقبه في دوري أبطال أوروبا.



وهنا لائحة الاسماء الـ30:

- حراس المرمى: يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جانلويجي بوفون (يوفنتوس الإيطالي)

- المدافعون: مارسيلو وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، ماتس هوملز (بايرن ميونيخ الألماني) وليوناردو بونوتشي (ميلان الإيطالي)

- للوسط: لوكا مودريتش وطوني كروس وإيسكو (ريال مدريد) ونغولو كانتي (تشيلسي الإنكليزي) وفيليبي كوتينيو وساديو مانيه (ليفربول الإنكليزي) وكيفن دي بروين (مانشستر يونايتد الإنكليزي)

- للهجوم: نيمار وكيليان مبابي إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان) وباولو ديبالا (يوفنتوس) ولويس سواريز وليونيل ميسي (برشلونة) ودرايس ميرتنز (نابولي الإيطالي) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) وهاري كاين (توتنهام الإنكليزي) وإدين دزيكو (روما الإيطالي) وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) وراداميل فالكاو (موناكو الفرنسي) وبيار ايميريك اوباميانغ (بوروسيا دورتموند الألماني) وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد) وإدين هازار (تشليسي).

