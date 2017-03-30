رونالدو "معجب" بتمثاله رغم حملات السخرية والتهكم

وقال سانتوس، وهو عامل نظافة سابق في المطار يبلغ عمره 40 عاماً، إنّ مهاجم ريال مدريد طلب أن يكون تمثاله بشوشاً وأشاد بجهوده.

وأبلغ سانتوس صحيفة غلوبو إسبورتي: "من المستحيل إرضاء الجميع... الأمر يتعلق بالتذوق وليس بسيطاً كما يبدو".

وكشف مسؤولون عن التمثال البرونزي في مطار ماديرا أمس الأربعاء ممّا تسبب في حملة من الاستهزاء والسخرية.

وركّز البعض على ابتسامة التمثال التي تبرز أسنانه وآخرون على عينيه المنتفختين. وتساءل الجميع عن دقة وصف قائد منتخب البرتغال، المعروف بشكله الذي يشبه عارضي الأزياء، والذي كان موجوداً أثناء الكشف عن التمثال.

وقال سانتوس بعد الكشف عن التمثال: "كريستيانو كان ضمن آخر الذين وصلوا.. لكني تحدثت معه في غرفة كبار الزائرين. سألته عن رأيه في النتيجة وقال إنها أعجبته".

وأكد سانتوس أنّ رونالدو أرسل إليه اقتراحاته أثناء عمله على التمثال.

وأضاف: "طلب مني فقط تغيير بعض التجاعيد التي تعطي انطباعاً معيّناً على وجهه عندما يضحك. قال إنها تجعله يبدو أكبر سناً وطلب أن تكون أكثر سلاسة وأن يبدو وجهه بشوشاً بشكل أكبر".

وكُشف عن التمثال بمناسبة قرار ماديرا بإعادة تسمية المطار إلى "مطار كريستيانو رونالدو".

وساعد رونالدو، الذي سجّل هدفه الدولي 71 في الهزيمة 3-2 أمام السويد الثلاثاء الماضي، بلاده على الفوز بأول لقب دولي في تاريخها عندما تغلبت على فرنسا في نهائي بطولة أوروبا 2016 الصيف الماضي.