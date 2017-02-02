رومينيغه يطالب الفيفا بتقليص التوقفات الدولية

وقال رومينيغه، مدير مجلس الرقابة في نادي بايرن ميونيخ الألماني في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "في الوقت الحالي توجد أربع فترات توقف للمباريات الودية الدولية وللمباريات التأهيلية، من الأفضل أن تقام هذه المباريات خلال فترتين أكثر طولاً".

ويرى اللاعب الألماني السابق أن جدول المباريات الدولية يهتم فقط بمصلحة المنتخبات الوطنية، وأنه يجب تعديله.

وأضاف رومينيغه قائلاً: "أتمنى أن يتناقش الفيفا معنا حول جدول المواعيد، هذا سيشكل أمراً حاسماً في علاقتنا في المستقبل، ورغم كل شيء أثق في تحسن الأمور، لأنني في الحقيقة تجمعني علاقات طيبة مع جياني إنفانتينو (رئيس الفيفا)".

وتنتهي مدة الاتفاق بين رابطة الأندية الأوروبية والفيفا حول تنازل الفرق عن لاعبيها لصالح المنتخبات الوطنية في 2022، مما يعني انقضاء الاتفاقية قبل مونديال 2026، الذي يشهد لأول مرة مشاركة 48 دولة.

وتوجد أربع فترات في موسم 2016-2017 لتجمع المنتخبات الوطنية لخوض المباريات الدولية، مما يستوجب على الأندية التخلي عن لاعبيها في هذه الفترات: نهاية آب/أغسطس وفي تشرين الأول/أكتوبر وفي تشرين الثاني/نوفمبر وفي أذار/مارس.

وتعتبر بطولة كأس القارات المقبلة، التي ستقام في روسيا في حزيران/يونيو المقبل، مشكلة مؤرقة أخرى بالنسبة لرابطة الأندية الأوروبية.

واختتم رومينيغه قائلاً: "على حد علمي، بطولة كأس القارات في روسيا ستكون الأخيرة وبعد ذلك ستلغى".