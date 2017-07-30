روديغير لاعب تشيلسي يبحث عن "العدالة" في إيطاليا

أكد الألماني الدولي أنطونيو روديغير، المنضم حديثاً إلى صفوف فريق تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه مازال يبحث عن "العدالة" من قبل مسؤولي كرة القدم على خلفية إساءة عنصرية تعرض لها في العام الماضي، حينما كان يلعب في صفوف روما الإيطالي.

واجه روديغير هتافات عنصرية من قبل مشجعي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية في شهر آذار/مارس الماضي، بعدما كان هدفاً أيضاً لتصريحات مسيئة من سيناد لوليتش لاعب وسط لاتسيو قبل أربعة أشهر.

عوقب لوليتش بالإيقاف مباراة، كما فرضت عليه غرامة قدرها عشرة آلاف يورو (11725 دولارا)، فيما طالب اللاعب الألماني مسؤولي كرة القدم لبذل المزيد من الجهد.

نقلت وسائل الإعلام البريطانية تصريحات لروديغير، خلال تواجده بمعسكر تشيلسي الإعدادي للموسم الجديد المقام حاليا بآسيا، حيث قال "أريد العدالة فقط".

أوضح روديغير "أطالب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) واتحاد الكرة الإيطالي بفرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يقومون بذلك". أضاف اللاعب الألماني "إن تلك التصرفات لا تصدر من جميع الجماهير الإيطالية. إذا كنا نتحدث عن العنصرية في إيطاليا، فإن البعض يعتقد بأن الإيطاليين شعب عنصري، ولكنهم ليسوا كذلك".

وتابع "إنني أتحدث فقط عن أشخاص معينين يقومون بذلك. إنهم بحاجة لحظر دخولهم إلى الملاعب أو فرض غرامة عليهم".

وانضم روديغير البالغ من العمر 24 عاماً إلى صفوف تشيلسي في وقت سابق من الشهر الحالي مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، بعدما قضى موسمين مع روما.