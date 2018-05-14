روبيرتو مانشيني مدرباً للمنتخب الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي الاثنين تعيين روبرتو مانشيني على رأس الجهاز الفني للمنتخب، بعد أشهر من الترقب بشأن هوية المدرب الذي سيخلف جانبييرو فنتورا المقال في أعقاب الفشل التاريخي في بلوغ المونديال.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "روبرتو مانشيني هو المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني"، على أن يتم تقديمه رسمياً غداً الثلاثاء. وأرفق ذلك بصور لمانشيني (53 عاماً) وهو يقوم بتوقيع العقد، ويحمل مع عدد من المسؤولين عن الاتحاد القميص الأزرق للمنتخب.

وأتى الاعلان عن تعيين مانشيني، بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام ايطالية أن الاتفاق بين الجانبين قد أنجز. كما يأتي غداة تأكيد النادي الروسي، توصله إلى اتفاق بالتراضي على فسخ عقد المدرب الذي انضم إلى صفوفه العام الماضي في عقد يمتد لثلاثة أعوام.

وقاد مانشيني مانشستر سيتي الإنكليزي إلى لقب الدوري الممتاز عام 2012، للمرة الأولى بعد انتظار دام 44 عاماً. كما أشرف على أندية إيطالية عدة أبرزها إنتر ميلان الذي قاده لثلاثة ألقاب في الدوري المحلي.

ودافع عن ألوان المنتخب في 36 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف.

وترددت أسماء عدة في الآونة الأخيرة لخلافة فنتورا، أبرزها مانشيني وأنطونيو كونتي (تشيلسي الإنكليزي) وكلاوديو رانييري (نانت الفرنسي)، إضافة إلى لويجي دي بياجيو (46 عاماً) الذي تولى في الأشهر الماضية مهام المدرب الموقت للمنتخب الإيطالي.

كما برز بين المرشحين المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني كارلو أنشيلوتي، إلا أن الأخير أكد أنه رفض عرض الاتحاد الإيطالي لكونه يفضل حالياً تولي تدريب ناد بدلاً من منتخب وطني.