رفض دعوى زفانتسيغر المتعلقة بمونديال 2006

وطالب زفانتسيغر (71 عاماً) بالحصول على تعويض قيمته 25 ألف يورو بداعي أن مكتب الادعاء سرب إلى وسائل الإعلام معلومات تخص قضية تهرب ضريبي ضده وضد فولفغانغ نيرسباخ، الذي خلفه في رئاسة الاتحاد، وهورست شميت مسؤول الاتحاد السابق، فيما يتعلق بحصول ألمانيا على حق استضافة مونديال 2006.

وقضت محكمة فرانكفورت بأن هذا الادعاء وحده لا يكفي للمطالبة بالحصول على تعويض عن أضرار.

وقال القاضي كريستوف هيفتر في ختام جلسة استغرقت 45 دقيقة "هناك انتهاك للقانون من جانب مكتب الادعاء. والتسريب قد وقع. وهو أمر لا يمكن التسامح إزاءه."

وأضاف "ولكن السؤال الثاني يتمحور حول ما إذا كان المدعي (زفانتسيغر) قد تعرض لانتهاك لحقوقه. ونحن لا نرى أن ذلك حدث."