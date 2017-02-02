رابطة الليغا تساند زوزوليا المتهم بالتطرف

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس خافيير تيباس أن الأخيرة قد ترفع دعوى جنائية بسبب تهديدات المشجعين التي دفعت الأوكراني رومان زوزوليا إلى إنهاء عقده مع فريق رايو فايكانو بعد يوم واحد فقط من انضمامه إليه.

وانضم زوزوليا (27 عاماً) إلى فريق العاصمة رايو فايكانو (درجة ثانية) الثلاثاء قادماً من ريال بيتيس بعقد اعارة لمدة ستة أشهر، الا أنه عاد إلى الأخير الأربعاء بسبب الهجوم الذي تعرضه له من قبل جمهور فريقه الجديد، اذ قوبل في حصته التدريبية الأولى بلافتات كتب فيها "فاييكاس (مقر فايكانو في مدريد) ليست مكاناً للنازيين".

واتهمت مجموعة اليسار المتطرف في رابطة مشجعي النادي، الدولي الأوكراني بميوله المتطرفة. وأوضح اللاعب في رسالة مفتوحة الخميس، أن الاتهامات مبنية على مقال خاطئ نشر إبان وصوله إلى بيتيس في تموز/يوليو، يشير إلى أن اللاعب السابق لنادي دنبروبتروفسك ارتدى قميصاً يحمل شعار مجموعة عسكرية إبان وصوله إلى المطار.

وأكد اللاعب في رسالة مفتوحة الخميس أن "ما كنت أرتديه هو شعار بلدي أوكرانيا"، نافياً ارتباطه بأي مجموعة ذات ميول متطرفة. وأشار إلى أن ما قام به فقط هو التطوع لمساعدة الجيش الأوكراني عام 2014 بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في أذار/مارس، وسط معارضة من كييف ودول غربية عدة.

ولن يتمكن زوزوليا من اللعب في ما تبقى من الموسم الحالي لأنه وقع عقد اعارته إلى رايو فايكانو. وعلى رغم عودته إلى بتيس، الا أنه لن يتمكن من الدفاع عن ألوانه حتى انتهاء فترة العقد نهاية الصيف.

وقال تيباس "اذا تبين في محادثاتي المقبلة وجود اكراه واضح أو اذا قال لي رئيس رايو واللاعب بأنهما تعرضا للتهديد (من قبل الجمهور)، فسأتقدم بدعوى جنائية بتهمة الاكراه".

وأظهر لاعبو بيتيس دعمهم للاعب الأوكراني في بيان مشترك الخميس تلاه قائد الفريق خواكين، جاء فيه "نحن هنا للتعبير عن غضبنا حيال الأحداث التي عانى منها زميلنا رومان زوزوليا في الساعات القليلة الأخيرة. لقد شاهدنا اعداماً من دون محاكمة للاعب تمتع باحترافية وسلوك شخصي لا غبار عليهما منذ وصوله".

وخاض زوزوليا 6 مباريات مع بيتيس منذ انضمامه إليه الصيف الماضي كلاعب حر اثر انتهاء عقده مع دنبرو دنبروبتروفسك.