رابطة الدوريات الأوروبية تعارض اقتراحات انفانتينو

وتمثل رابطة الدوريات الاوروبية، البطولات الكبرى في القارة العجوز، وهي اعتبرت في بيان رسمي لها ان سعي فيفا لاستحداث مشروع الدوري العالمي، وهي مسابقة جديدة من شأنها أن تجمع أكثر من 200 اتحاد من أعضاء الفيفا هو بمثابة فتح "علبة من الديدان"، في إشارة الى التعقيدات التي قد يسببها هذا الاقتراح.

وقال رئيس الرابطة لارس كريستر أولسون في انتقاد ضمني لانفانتينو الذي يعتبر صاحب الفكرة "هذا الاجراء يذكرني بأساليب فيفا القديم الذي اعتقدت بأنها اصبحت وراءنا".

وانتخب انفانتينو رئيسا للاتحاد في شباط/فبراير عام 2016 ووعد بتنظيف المؤسسة الكروية التي هزتها فضيحة رشى طالت عددا كبيرا من ابرز المسؤولين فيها على رأسهم رئيسها السابق السويسري جوزيف بلاتر.

وتابع اولسن "ما نراه هو غياب تام للاستشارة او الشفافية وتلاعب متعمد من قبل صناع القرار في فيفا من خلال تقديم هذه المقترحات".

وأكد بأن رابطة الدوريات الاوروبية "تعارض بشدة" هذا المشروع لا سيما في ظل القلق المتزايد من زحمة البرنامج والخوف من ان الايرادات ستغني أندية النخبة على حساب الاندية الاخرى، ما سيزيد من الاختلال في المستوى في البطولات المحلية.

واقترح إنفانتينو أن تجمع كأس العالم للأندية التي تقام حاليا كل عام بمشاركة سبعة أندية، 24 ناديا وأن تقام كل 4 سنوات بدءا من عام 2021، مشيرا الى ان مجموعة من المستثمرين في امكانها أن تضمن عائدات تصل إلى 25 مليار دولار لهاتين المسابقتين.

في المقابل يفرض الدوري العالمي للأمم، مع نهائيات بمشاركة 8 دول، تحرير مواعيد في الروزنامة العالمية، ما تسبب بانتقادات تجاه هذا الطرح.

ويأمل إنفانتينو في ان يتوصل إلى إتفاق نهائي قبل كأس العالم في روسيا (بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو)، وقد يطلب عقد اجتماع استثنائي لمجلس فيفا قبل نهاية أيار/مايو، بحسب ما أكدته مصادر.

انفانتينو يؤكد جاهزية روسيا لاستضافة المونديال

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني انفانتينو ان روسيا "جاهزة تماماً" لاستضافة كأس العالم في كرة القدم 2018، شاكرا للرئيس فلاديمير بوتين الجهود التي بذلتها بلاده لضمان ذلك.

وفي زيارة الى مدينة سوتشي على شواطىء البحر الأسود ولقاء مع بوتين قبل نحو شهر ونصف شهر من انطلاق النهائيات، توجه المسؤول الدولي الى الرئيس الروسي بالقول "انت بصدد ان تجعل من كأس العالم هذه أفضل مونديال على الاطلاق".

أضاف "مراجعات خبرائنا في الفيفا ايجابية للغاية"، معتبرا ان ذلك "يدل على ان روسيا جاهزة تماما لاستضافة العالم لاحياء صيف من الاحتفالات في هذا البلد الجميل".

وأشار رئيس الفيفا إلى "المستوى المتفرد من الانخراط والتفاني والمهنية" لروسيا من أجل استضافة هذا الحدث الكروي العالمي من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو.

من جانبه، وعد بوتين بـ "بطولة من مستوى عال"، وقال "نأمل بأن يشارك اللاعبون جميعا وان يقدموا كل ما لديهم، وبأقصى قدرة يملكون"، داعيا اياهم الى لعب "كرة قدم لا لبس فيها، اي تلك التي يهواها المشجعون".

وزار انفانتينو وبوتين بعد اللقاء ملعب سوتشي، المدينة التي احتضنت دورة الالعاب الاولمبية الشتوية عام 2014 والتي ينوي بوتين تحويلها الى عاصمة عالمية للرياضة.

وتنظم روسيا لاول مرة في تاريخها كأس العالم بوسائل لافتة وتحديات كبيرة مثل مكافحة الشغب والعنصرية او حتى التهديد الارهابي الذي عززه التدخل الروسي في النزاع السوري. كما طرحت علامات استفهام حول جهوزية البلاد على مستوى البنى التحتية وإنجاز الملاعب في الوقت المناسب.

وستقام المباريات على 12 ملعبا في 11 مدينة بدءا من كالينينغراد، أهم مدينة في الجيب الروسي بين بولندا وبيلاروسيا ودول البلطيق، الى ايكاترينبورغ في جبال الاورال.