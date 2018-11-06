رابطة الدوريات الأوروبية تعارض فكرة "الدوري السوبر"

وكانت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية بينها مجلة "در شبيغل" الألمانية، قد نشرت الجمعة تسريبات ووثائق تعرف باسم "فوتبول ليكس"، ومما ورد فيها أن 11 نادياً من الأكبر في القارة، تبحث في تأسيس هذا الدوري، على أن تدعو خمسة أندية أخرى للمشاركة فيه. والأندية الـ11 هي بايرن ميونيخ الألماني، ريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا)، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وأرسنال (إنكلترا)، يوفنتوس وميلان (إيطاليا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا).

وقالت رابطة الدوريات في بيان اليوم أنها اطلعت على "الشائعات والتكهنات المحيطة باحتمال إنشاء سوبر ليغ أوروبي من قبل الأندية الأوروبية الكبرى"، مشيرة إلى أنها "دائماً ما أعربت عن معارضتها القوية لإنشاء أي نوع من سوبر ليغ مغلق".

وشددت على دعمها "النموذج الرياضي الأوروبي القائم على بنية هرمية تشكل فيها آليات الصعود والهبوط والاستحقاق الرياضي للأندية، أساس أي مسابقة".

وبحسب التقارير، قد يشكل "السوبر ليغ" في حال المضي به منافساً لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أبرز مسابقة قارية حالياً، أو يدفع الأندية المشاركة في الدوري الجديد، إلى الغياب عن المسابقة الأم.

وأكدت رابطة الدوريات أنها "تدعم بشكل كامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إدارته وتنظيمه لمسابقات الأندية الأوروبية، وتتشارك معه المبادئ التي تحمي وتعزّز توازن المنافسة في كرة القدم الأوروبية".

وتضم رابطة الدوريات الأوروبية 35 بطولة وطنية، بينها الخمس القارية الكبرى (إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا).

وكان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه قد كشف السبت أن بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة يدرس اللجوء للقضاء حيال التقارير التي تتحدث عن دور له في محاولة إطلاق الدوري الجديد.