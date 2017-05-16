رئيس الزمالك يرفض تخفيض سعر بيع كهربا

وعاد كهربا لصفوف الزمالك خلال الآونة الأخيرة بعد انتهاء إعارته لاتحاد جدة السعودي والتي استمرت لمدة موسم واحد.

وشدد رئيس الزمالك في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على تمسكه بالطلبات المالية لإعارة أو بيع كهربا مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مشيراً إلى أن تلك القيمة المطلوبة هي التقدير الحقيقي لقيمة اللاعب وناديه.

وأعلن منصور في وقت سابق شروطه المالية للتخلي عن كهربا وهي الحصول على 5 ملايين دولار للإعارة و15 مليون دولار للبيع وفي حالة عدم موافقة الأندية أصحاب العروض لضم اللاعب على شروط النادي فسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأول بالزمالك في الموسم المقبل.

وقال رئيس الزمالك في ختام تصريحاته: " على أي ناد يريد الحصول على خدمات كهربا الموافقة على شروطنا المادية أولاً قبل اي شىء فاللاعب حالياً يعد واحد من أفضل لاعبي الوطن العربي وهو ما ثبت خلال إعارته لاتحاد جدة والقيمة المحددة اقل تقدير له وللقلعة البيضاء "