رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بمقترح الـ"فيفا"

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمقترح توزيع المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم اعتباراً من نسخة 2026 مبيّناً أنّ مقترح تخصيص ثمانية مقاعد مباشرة للقارة الآسيوية في النهائيات يعتبر مكسباً كبيراً لكرة القدم في القارة الصفراء.

وكان الشيخ سلمان شارك في اجتماع مكتب مجلس (الفيفا) الذي عقد أمس في مدينة زيوريخ السويسرية برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة والذي تقرّر خلاله اعتماد مقترح توزيع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم اعتباراً من نسخة عام 2026.

واعتبر الشيخ سلمان أنّ مقترح توزيع المنتخبات يوفّر أسس العدالة والمساواة بين مختلف القارات من خلال مراعاة التمثيل النسبي لمنتخبات القارات الست، مؤكداً أنّ الإجماع الذي حظي به المقترح من رؤساء الاتحادات القارية يشكل أرضية صلبة نحو إقراره بصفة رسمية في الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا، الذي سيعقد في مملكة البحرين خلال شهر أيار/مايو المقبل.

وأشار إلى أنّ مقترح منح آسيا ثمانية مقاعد مباشرة إلى جانب مشاركة منتخب آسيوي في الملحق العالمي للمنافسة على آخر مقعدين في النهائيات، يصبّ في مصلحة كرة القدم الآسيوية ويتوّج التطور المتنامي الذي تشهده اللعبة في القارة الآسيوية، ويتناسب مع كون القارة أكبر قارات العالم، بالإضافة إلى قوتها الاقتصادية الكبيرة، ومدى الشعبية الهائلة التي تتمتع بها اللعبة في آسيا.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أنّ مقترح زيادة حصة المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم يلقي بمسؤولية كبيرة على مختلف الاتحادات الوطنية في القارة الاسيوية من أجل وضع الخطط والبرامج الطموحة لإعداد منتخباتها الوطنية على أسس علمية سليمة تستشرف المستقبل، وذلك في ظل اتساع فرص التأهل أمام المنتخبات الآسيوية مقارنة مع الوضع الحالي الذي تنال فيه آسيا أربعة مقاعد ونصف في النهائيات.

وجدد الشيخ سلمان التزام الاتحاد الآسيوي بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لكافة الاتحادات الوطنية انطلاقاً من الرؤية الجديدة (آسيا واحدة .. هدف واحد) وذلك في سبيل مساعدة الاتحادات على رعاية منتخباتها الوطنية وجعلها قادرة على المنافسة القوية في مختلف التظاهرات الكروية العالمية وعلى رأسها نهائيات كأس العالم.