دي بروين: "الفوز بدوري الأبطال ليس شرطا للنجاح"

وقال دي بروين: "لا أوافق الرأي القائل بأن عليك الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتكون ناجحا. هو لقب كبير، لكن للفوز بدوري الأبطال لا تحتاج إلى الثبات (في المستوى) الذي تحتاج إليه في الدوري (المحلي)".

وأتت تصريحات دي بروين في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت مقتطفات منها الأربعاء عبر موقعها الالكتروني، على أن تبث كاملة السبت، وذلك غداة بدء مجموعة "أمازون" الأميركية عرض سلسلة وثائقية أعدتها عن الفريق الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

وأحرز سيتي لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه غريمه مانشستر يونايتد. ولم يخسر الفريق سوى ثلاث مباريات في الدوري وذلك أمام ليفربول (مرتان) ويونايتد.

أما في دوري الأبطال، فأقصي من ربع النهائي على يد ليفربول (خسر ذهابا 3-صفر وإيابا 1-2).

وقال دي بروين: "كنا رائعين طوال العام (الموسم الماضي)، ربما أقل ضد ليفربول، وخرجنا (من دوري الأبطال). هذه مسابقة، عليك أن تكون جيدا في الوقت المناسب. في الدوري (الإنكليزي)، إذا مررت بفترة سيئة، تتراجع. هي مقاربة مختلفة، مباريات الكأس تختلف عن الدوري".

سبع أو ثماني سنوات إضافية

وبدأ سيتي الدفاع عن لقبه في موسم 2018-2019 بفوز على مضيفه أرسنال 2-صفر في المرحلة الأولى.

وتوقع دي بروين أن يكون ليفربول من أبرز منافسي سيتي، لاسيما وأن النادي الأحمر كان أبرز الأندية الإنكليزية إنفاقا على التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال "التركيز الأساسي سيكون علينا. الفرق الأخرى ستقوم دائما بالضغط علينا. ليفربول قام بما قمنا به العام الماضي (لجهة ضم لاعبين). لقد أنفقوا كمية كبيرة من الأموال، لكن بشكل حكيم (...) احتاجوا إلى بعض الإضافات، وحصلوا عليها في المراكز المناسبة".

أضاف "رأوا أنهم في حاجة إلى رفع مستواهم للاقتراب منا، ونحن نحاول أن نحافظ على ما قمنا به (...) ستكون معركة جيدة بين الطرفين".

لكن دي بروين اعتبر أن التنافس على اللقب لن ينحصر بين الناديين لأن "المراكز الستة الأولى دائما ما تثير التحدي. لا أميز بين أي فريق وآخر. ليفربول كان الأكثر إنفاقا هذه السنة، لكن العام الماضي كان الأمر بيننا وبين مانشستر يونايتد. الآن ثمة فرق أخرى في +البريمرليغ+ تنفق أكثر منا، وعليهم القيام بذلك ليصبحوا أفضل".

وكان دي بروين (27 عاما) من أبرز المساهمين في الموسم اللافت الذي قدمه سيتي، ورشح لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي، والتي آلت إلى نجم ليفربول المصري محمد صلاح. كما ساهم البلجيكي في بلوغ منتخب بلاده الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا، قبل الخسارة 1-صفر أمام فرنسا التي أحرزت اللقب.