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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

ديفيد بيكهام مُكرّماً في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن ديفيد بيكهام قائد منتخب إنكلترا السابق سينال جائزة رئيس الاتحاد تكريماً لمسيرته الحافلة وجهوده الإنسانية الكبيرة.

AFP

ووصف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي بيكهام بأنه "رمز كروي حقيقي لجيله" بعد اختيار لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق لنيل الجائزة في موناكو في وقت لاحق من العام الجاري.  

وقال تشيفرين في بيان "تكرم جائزة الرئيس الجهود الرائعة والاحترافية الممتازة والإمكانية الفردية النموذجية".  

وأضاف "لقد اخترت ديفيد بيكهام لينال جائزة هذا العام لأنه يعد سفيراً عالمياً لكرة القدم ويروج للعبة ولقيمها في كل مكان في الكرة الأرضية".  

وتابع "أنقذت جهوده الإنسانية الحثيثة حياة الآلاف من الأطفال حول العالم ويجب الاحتفاء بذلك أيضاً. بيكهام هو رمز كروي حقيقي لجيله".  

وسيصبح بيكهام ثالث لاعب إنكليزي ينال هذه الجائزة بعد بوبي روبسون (2002) وبوبي تشارلتون (2009).  

وقال بيكهام "إنه لشرف لي الحصول على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي".  

وخاض بيكهام 115 مباراة مع إنكلترا وسجل 17 هدفاً وظهر في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات.  
 

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