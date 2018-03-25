ديشان يعتبر هزيمة فرنسا أمام كولومبيا "جرس إنذار"

وبدت فرنسا مسيطرة على زمام المباراة وتقدمت على أرضية "استاد دو فرانس" 2-0 في أول 26 دقيقة لكنها تعثرت تماماً بعد ذلك ليدخل مرماها ثلاثة أهداف متتالية.

وأضاف المدرب في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد: "أحسست أنّ اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب على هذا المستوى العالي من اللعب. قلت لهم ما كان يتوجب علي قوله. تحدثت معهم عن الأمور التي لم تعجبني. اللاعبون يهتمون بما أقوله لهم لكن في بعض الأحيان تحدث بعض العثرات كالتي حدثت في مباراة كولومبيا. أرى أنّ هذه الهزيمة هي بمثابة جرس إنذار بالنسبة لنا".

وأمام فرنسا فرصة للتعافي من آثار الهزيمة حين تحل ضيفة على روسيا مستضيفة كأس العالم في ودية أخرى الثلاثاء المقبل في سان بطرسبرغ، وربّما يغيب المدافع لوكا ديني عن صفوف فرنسا بعد أن أصيب في مواجهة الجمعة أمام كولومبيا.

وقال ديشان في هذا السياق: "يعاني ديني من ألم في العضلات لكن الأمر ليس خطيراً. سنتحقق من المسألة اليوم".

وفي ظل معاناتهم من إصابات خفيفة شارك لاعبا الوسط كورنتين توليسو وبول بوغبا والمهاجم أنطوني مارسيال في تدريبات الفريق الفرنسي أمس السبت.