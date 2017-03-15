ديربي ميلانو يتكلم الصينيه !!

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تسعى الادارتين الصينيتين لكلا قطبي ميلان (انتر وميلان) لتغيير موعد اقامه المباره الاقوى في ايطاليا والتي تحدث لاول مره في تاريخ الكالتشو حيث من المتوقع اقامه القاء في تمام الساعه 12:30 ظهرا بتوقيت ايطاليا الساعه 7:30 بتوقيت الصين موعد يبدو مناسب جدا لعشاق الديربي في شرق اسيا

الفكره ولدت من اداره نادي انتر بقياده ايريك توهير الفكره التي رحبت بها اداره نادي الميلان خصوصا ان اتمام عمليه بيع النادي في طريقها لان ترى النور بعد تعثر المفاوضات لمرتين سابقتين مع سيلفيو برلسكوني

الموعد الجديد يعد بنسب مشاهدات قياسيه للدوري الايطالي وهو الامر الذي سيكون له اثار كبيره في عمليه تسويق البطوله بشكل اكبر في شرق اسيا وبطوله الدوري بشكل عام وهذا ما كان يحلم به توهير الذي اصبح حلمه حقيقه الان

هذه الخطوه ستكون خطوه اوليه وخطوه تجريبيه وخطوه نحو الامام خصوصا مع اقتراب بيع حقوق بث الدوري من جديد في الفتره المقبله لمده ثلاث اعوام متتاليه الامر الذي يعد بارتفاع في عوائد البث لصالح الدوري الايطالي وايضا لمجاره الدوري الانجليزي الذي يعد من اعلى البطولات عوائد وذلك بسب مواعيد بث مبارياته التي تتوافق مع مواعيد شرق اسيا

هذه الخطوه ايجابيا من ناحيه اقتصاديه فهي تعد بتطور مالي كبير للسيري أ خصوصا مع الازمه الاقتصاديه التي تعاني منها ايطاليا

وستقام المباراة بين عملاقي إيطاليا يوم السبت الخامس عشر من أبريل القادم