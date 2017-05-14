دوري أبطال أفريقيا – الوداد يحقق فوزاً مقنعاً على كوتون سبورت

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

1 - كوتون سبور دو كاروا، بطاقة تعريفية

رأى النور في ١٩٨٦، يمثل منطقة كاروا ذات الغالبية المسلمة بالكاميرون، فريق يملك أفضل ميزانية تسيير مقارنة بباقي الفرق الكاميرونية.

محلياً حصد كوتون سبور لقب البطولة ١٤ مرة، آخرها موسم ٢٠١٥، نال كأس الكاميرون ٥ مرات، آخرها موسم ٢٠١١.

قارياً، لعب كوتون سبور نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة ٢٠٠٨، خسر أيضاً نهائي كأس الكاف نسخة ٢٠٠٣، دليل على أن للفريق خبرة على الصعيد الأفريقي.

2 الوداد البيضاوي، بطاقة تعريفية

رأى النور سنة ١٩٣٧ على يد الراحل محمد بن جلون التويمي ، شعاره بطة حمراء ، ألوانه الرسمية الأحمر والأبيض ، ينتمي لمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، اسم الشهرة العالمي، واك دو كازابلانكا، مدينة ارتبط اسمها بالشريط السينمائي العالمي كازابلانكا الذي أخرجه المخرج العالمي ميكائيل كورتيز سنة ١٩٤٢.

محلياً، الوداد أشهر من نار على علم فقد نال درع البطولة في ١٣ مناسبة، لقب كأس العرش ٩ مرات.

قارياً فاز الوداد بعصبة أبطال إفريقيا في نسختها القديمة موسم ١٩٩٢ رفقة جيل ذهبي بقيادة نور الدين نايبت، رشيد الداودي، فخر الدين رجحي، حسن ناظر ومدرب محنك الأوكراني يوري. خسر الوداد أيضاً نهائي ٢٠١١.

حقق الوداد أيضاً لقب كأس الكؤوس الإفريقية موسم ٢٠٠٢، مسابقة لم تعد موجودة حالياً، وفاز بلقب الأفرو آسيوي موسم ١٩٩٣، إنجازات جعلت الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنحه لقب فريق القرن بالمغرب.

3 شريط المواجهة

بالنسبة لحسين عموتة فقد اعتمد خطة ٤ـ٢ـ٣ـ١التالي: زهير لعروبي حارس مرمى، رباعي دفاع نصير،رابح، عطوشي، والمربط.

في وسط الميدان، سقائين هما السعيدي والكرتي ، ثم ثلاثي وسط بنزعة هجومية أوناجم، خضروف، الحداد.

في الهجوم وكرأس حربة صريح الخطير ويليام دجيبور.

4 تحفة دجيبور

أمام ٣٥٠٠٠ متفرج حاول الوداد قتل المباراة في لحظاتها الأولى حيث كثف من المحاولات خاصة عن طريق أوناجم ونصير في الرواق الأيمن، أوناجم الذي بصم على أحسن مباراة له رفقة الوداد، في نفس الوقت كان دفاع كوتون سبور صامداً، لتحين د٣٩ وعلى إثر تمريرة رائعة من خضروف يتمكن دجيبور من تسجيل هدف السبق للوداد من تسديدة قوية، صاروخ أرض جو خرق مرمى إبراهيما.

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