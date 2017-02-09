"دربي" السوبر من أجل عاشرة للأهلي وثالثة للزمالك

ويعود اللقاء الأول بين قطبي الكرة المصرية إلى التاسع من شباط/فبراير 1917.

وتقام مباراة الكأس السوبر هذا الموسم على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية.

وهي المرة الثانية توالياً التي تستضيف الامارات مباراة الكأس السوبر، بعدما أقيمت نسخة الموسم قبل الماضي في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي 3-2.

وكان من المقرر إقامة المباراة في أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أنها أرجئت إلى العاشر من شباط/فبراير، بسبب ارتباط الغريمين اللدودين بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، وارتباط المنتخب المصري بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في الغابون الأحد، وخسر فيها منتخب الفراعنة النهائي أمام الكاميرون 1-2.

وأحرز الزمالك لقب المسابقة التي انطلقت عام 2001، مرتين توالياً (2001 و2002)، مقابل لقب للمقاولين العرب في 2004، ولقب لحرس الحدود 2009. أما الألقاب الباقية فآلت للأهلي، علماً أن المسابقة لم تقم في 2012 و2013 بسبب إلغاء الدوري في حينه.

والتقى القطبان أربع مرات في مواجهات الكأس السوبر، حسمها الأهلي كلها لصالحه، علماً أنه أحرز اللقب العام الماضي بفوزه على الزمالك في مدينة العين الإماراتية بركلات الترجيح 3-2.

إجهاد بعد إفريقيا

ويتوقع أن تنعكس مشاركة اللاعبين الدوليين في كأس الأمم الإفريقية، على أدائهم في مباراة الجمعة. وضم المنتخب المصري في صفوفه من الأهلي حارس المرمى شريف إكرامي وسعد سمير وأحمد حجازي وأحمد فتحي وعبدالله السعيد ومروان محسن، ومن الزمالك الحارس أحمد الشناوي وعلي جبر وطارق حامد وإبراهيم صلاح.

وقال المدير الفني للزمالك محمد حلمي في مؤتمر صحافي الأربعاء في أبوظبي "موعد المباراة بعد البطولة الإفريقية أصبح أمراً واقعاً وارتضينا به، ولكن كنت أتمنى وجود فترة كافية بعد نهائي إفريقيا لتجهيز اللاعبين نفسياً بعد خسارة البطولة وكذلك للراحة من الإجهاد والبدء في عمليات الاستشفاء".

واعتبر أن الارهاق الذي يعانيه اللاعبون جراء كأس الأمم الإفريقية التي امتدت زهاء ثلاثة أسابيع، وأقيمت في ظروف مناخية حارة ورطبة، يعد من "أبرز الأزمات" لدى طرفي مباراة الكأس السوبر.

وأوضح أن الثلاثي الدولي جبر وحامد وصلاح "يعانون من الارهاق"، إلا أنهم اتبعوا برنامجاً خاصاً من أجل المباراة، مؤكداً أن الزمالك "لن يتنازل عن العودة لمصر بكأس السوبر وطالبت اللاعبين بذلك".

ولم يخف المدير الفني للأهلي حسام البدري معاناة فريقه من الأمر نفسه، إلا أنه أشار إلى أن اللاعبين الدوليين أكدوا "استعدادهم لخوض المباراة رغم حالة الإجهاد"، معتبراً أنهم ذوو "خبرات عالية لتجاوز آثار الخسارة في النهائي".

وأسف البدري للإصابة التي تعرض لها مهاجمه البارز مروان محسن في مباراة ربع النهائي الإفريقي أمام المغرب، معتبراً أن الأهلي سيفتقد بغيابه لمهاجم من طراز "سوبر" لفترة طويلة.

وسيخوض الفريقان المباراة الثانية بينهما هذا الموسم، بعدما التقيا في المرحلة السابعة عشرة من الدوري في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفاز الأهلي بهدفين لمؤمن زكريا والغاني جونيور أجاي، علماً أن المباراة كانت تحمل الرقم 113 بينهما في الدوري.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الغد عمرو السولية ورامي ربيعة ومروان محسن للإصابة، إضافة إلى أحمد حمودي المنضم حديثاً للأهلي قادماً من فريق الباطن السعودي لعدم الجاهزية الفنية.

أما لدى الزمالك، فيغيب حسني فتحي ومحمد مجدي وعلي فتحي ومحمد مسعد للإصابة، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" والزامبي إيمانويل مايوكا لعدم الجاهزية.

وشهدت صفوف الفريقين تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير، إذ ضم الأهلي عمرو بركات من ليرس البلجيكي والإيفواري سليمان كوليبالي من كليمارنوك الاسكتلندي، بينما تعاقد الزمالك مع حسام باولو من سموحة.

ويدير المباراة التشيكي بافل كرالوفيتش.