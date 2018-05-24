خليلودزيتش يقاضي الاتحاد الياباني مقابل... ين واحد

وطالب المحامون بتعويض لموكلهم قدره ين واحد فقط لا غير.

وأبعد خليلودزيتش عن منصبه الشهر الماضي بشكل مفاجئ قبل نحو شهرين على انطلاق مونديال روسيا 2018، ما دفعه إلى محاولة الدفاع عن "كبريائه" بحسب ما أشار في نيسان/أبريل لدى عودته إلى اليابان للمرة الأولى منذ إقالته وتعيين المحلي أكيرا نيشيو بدلاً منه.

وتولى البوسني تدريب المنتخب في آذار/مارس عام 2015، ونجح في قيادته الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إلا أن النتائج المخيبة التي حققها المنتخب والأسلوب التدريبي للمدرب لقيا انتقادات حادة محلياً.

وفي حديث مع وكالة فرانس برس، كشف محامي خليلودزيتش، ليونيل فنسان، أنه طالب بتفسير واعتذار، متهما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما بإقصاء المدرب السابق لمنتخب الجزائر قبل شهرين فقط من كأس العالم من دون استشارة مجلس إدارة الاتحاد.

وتابع فنسان "الأمر لا يتعلق بالمال بالنسبة لوحيد. أوصل اليابان إلى كأس العالم ولا يريد أن يكون الخروف الأسود الذي يبدو غبياً. إنه متألم للغاية ويشعر بالخيانة"، مضيفاً "خالف الرئيس تاشيما قواعد الحوكمة الخاصة بالاتحاد الياباني لكرة القدم، وبالتالي نسعى للحصول على اعتذار رسمي".

لكن عوضاً عن السعي للحصول على تعويض مالي كبير، تطالب الدعوى بأن يدفع لخليلودزيتش ين واحد، أي ما يعادل 0.0091 دولار أميركي.

وفي تصريحات له بعد عودته إلى اليابان للمرة الأولى منذ إقالته، قال خليلودزيتش الشهر الماضي لدى وصوله إلى مطار هانيدا في طوكيو "لا زلت لا أفهم ماذا حصل (...) أتيت إلى هنا لمعرفة الحقيقة. أشعر وكأنني رميت في سلة المهملات (...) علي أن أقاتل ضد ما يضر بكبريائي"، متابعاً بتحد "أنا لم أنته بعد".

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد وصوله إلى طوكيو، انتقد خليلودزيتش رئيس الاتحاد الياباني، متهما إياه بـ"قلة الاحترام".

وبرر تاشيما إقالة المدرب البالغ 65 عاماً بسوء التواصل بين الأخير وبعض اللاعبين الرئيسيين في المنتخب، وهي تهمة نفاها خليلودزيتش بغضب، لكن أحد الركائز الأساسية في "الساموراي الأزرق" كيسوكي هوندا كان أيضاً من منتقدي أسلوب البوسني في مقابلة مع وسيلة إعلامية محلية.

ويؤخد على المدرب البوسني عدم تحليه بالدبلوماسية في مجتمع ياباني مهذب، ما خلق أجواء توتر بينه وبين اللاعبين. وأشارت صحيفة "هونشي" الرياضية إلى أن "الشعور بالتضامن مفقود" بين اللاعبين ومدربهم.

وشدد خليلودزيتش الذي أصيب خلال الحرب في البوسنة عام 1992 على أنه ليس "مستبداً"، مقراً بأن مقاربته الصريحة للأمور قد "تجرح" بعض الأشخاص في اليابان.

يذكر أن خليلودزيتش نجح في قيادة الجزائر إلى الدور الثاني في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يخسر بصعوبة ضد ألمانيا بعد التمديد.

وتلعب اليابان في نهائيات مونديال روسيا في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات كولومبيا، بولندا والسنغال.