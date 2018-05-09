

وكتب مانشستر يونايتد في بيان عبر تويتر "السير أليكس لم يعد بحاجة إلى العناية المركزة وسيتابع تعافيه كمريض نزيل (في مستشفى سالفورد رويال هوسبيتال)".

ومنذ ادخاله إلى المستشفى صباح السبت، لم ينقطع ورود رسائل الدعم من سائر أنحاء العالم عبر الصحافة البريطانية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف النادي في بيانه "كان مستوى الدعم للعائلة غير محدود، لكنها تطلب احترام حياتها الخاصة، وسيكون ذلك حيويا في المرحلة المقبلة من تعافيه".

وذكرت الصحافة البريطانية أن المدرب التاريخي لفريق "الشياطين الحمر" استطاع الثلاثاء الجلوس والتحدث مع عائلته، مبديا إشارات مشجعة لتعافيه.

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي الأربعاء أن ناديه "إيجابي جدا" حيال قدرة مدربه السابق "السير" الاسكتلندي أليكس فيرغسون على التعافي من العملية الجراحية التي خضع لها لإيقاف نزيف في الدماغ.

وأكد يونايتد السبت أن فيرغسون (76 عاما) خضع لعملية طارئة وناجحة، ادخل على إثرها غرفة العناية الفائقة، ما دفع العديد في عالم كرة القدم الى التعبير عن تضامنهم وتمنياتهم بالشفاء السريع للمدرب.

وقبل صدور بيان مانشستر اليوم، أفادت تقارير صحافية إنكليزية الثلاثاء أن المدرب السابق يظهر إشارات إيجابية على التعافي، وتمكن من التحدث إلى بعض أفراد عائلته.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة مؤجلة ضد وست هام، رفض مورينيو الإجابة على سؤال عما إذا كان قام بزيارة فيرغسون في المستشفى، مؤكدا رغبته في احترام خصوصية عائلته، وهو ما شدد عليه يونايتد في بيانه الأول واليوم أيضا.

إلا أن مورينيو أكد تفاؤل النادي بشأن صحة فيرغسون، قائلا "نحن واثقون (...) النادي إيجابي، إيجابي جدا".