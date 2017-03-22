حظر على عودة كاسبرجاك ورينار للكوت ديفوار

استبعد رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، خلال تقديمه المدرب الجديد للمنتخب الأول البلجيكي مارك فيلموتس، إمكانية عودة المدربين السابقين الفرنسي هيرفيه رينار والبولندي هنري كاسبرجاك لافتقادهما إلى "الاحترام".

وكانت الصحف المحلية حلمت بعودة رينار الذي قاد منتخب "الفيلة" إلى لقب كأس الأمم الإفريقية في 2015 بعد 23 عامًا من الانتظار، برغم نفي المدرب المعني الذي يشرف راهنًا على المنتخب المغربي لكرة القدم.

وشدد رئيس الاتحاد الإيفواري أوغوستان سيدي ديالو خلال تقديم فيلموتس أن رينار ليس من ضمن خطط اتحاده، على غرار الفرنسي-البولندي كاسبرجاك.

وقال سيدي ديالو: "في 1994 كان لدينا أفضل منتخب في كأس الأمم الإفريقية في تونس (حلت كوت ديفوار ثالثة بعد إقصائها بركلات الترجيح)، وعندما عدنا من تونس، طلب الرئيس (هنري كونان) علانية من كاسبرجاك البقاء في كوت ديفوار.

لم يقبل ورحل. في كوت ديفوار، لا نحتفظ بالناس رغماً عنهم".

وأضاف سيدي ديالو: "في اللائحة الأخيرة (من المرشحين لمنصب المدرب)، ورد اسم كاسبرجاك. طلبت حذف اسمه لأن كاسبرجاك لم يحترم بلدنا ورئيسنا".

وكان الاتحاد الإيفواري أعلن الثلاثاء تعيين مدرب منتخب بلجيكا السابق فيلموتس خلفاً للفرنسي ميشال دوسوييه.

وأشرف اللاعب الدولي السابق فيلموتس (48 عاماً) على منتخب بلاده من 2012 الى 2016 قبل أن يقال من منصبه بعد خروج بلجيكا من ربع نهائي كأس أوروبا في فرنسا.

وأردف سيدي ديالو: "طلب الرئيس الحسن (واتارا) من هيرفيه رينار البقاء. علانية. هل نسيتم ذلك. أحترم بلدي، أحترم المسؤولين".

وسيخلف فيلموتس الفرنسي دوسوييه الذي أقيل بدوره بعد خروج حامل اللقب من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون.

ويخوض فيلموتس مغامرته الأولى في أفريقيا، وتتركز مهمته الأولى على تأهيل كوت ديفوار إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، ونهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون الفائزة باللقب الأخير.

وتتضمن مهمة فيلموتس أيضاً في ضخ دماء جديدة في تشكيلة بات معظم عناصرها على مشارف الثلاثين من العمر .