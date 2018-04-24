حرمان باناثينايكوس من المشاركة القارية لثلاثة أعوام

وكان الاتحاد الأوروبي (يويفا) عاقب باناثينايكوس بالإيقاف مع وقف التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مانحاً إياه حتى الأول من آذار/مارس لتسوية وضعه المالي ودفع الديون المتوجبة عليه.

لكنه فشل في تحقيق هذا الأمر، ما أدى إلى تفعيل العقوبة وتغريمه بـ100 ألف يورو، وهو نفس المبلغ الذي غرم به في كانون الأول/ديسمبر.

ولا يبدو باناثيناكوس قادرا على المشاركة القارية الموسم المقبل بغض النظر عن العقوبة، إذ يحتل المركز السابع في الدوري المحلي في ظل الأزمة التي يعيشها والتي أدت في وقت سابق من الشهر الحالي إلى إضراب لاعبيه بسبب عدم حصولهم على رواتبهم.

كما غرم بحسم ثلاث نقاط من رصيده من قبل رابطة الدوري بسبب الأموال التي يدين بها إلى مدافعه الألماني السابق ينس فيمر.

ووافق رئيس النادي يانيس الافوزوس السبت على بيعه إلى مجموعة استثمارية آسيوية.