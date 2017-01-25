جيوفينكو هدف جديد لأموال الصينيين

وجيوفينكو الذي سيكمل 30 عاماً غداً الخميس هو صاحب ثاني أعلى راتب في دوري المحترفين الأميركي خلال العام الماضي حيث يحصل على سبعة ملايين دولار من تورونتو.

ووفقاً لموقع فوتبول إيطاليا على الانترنت قال أندريا داميكو وكيل اللاعب لشبكة ميدياست بريميوم التلفزيونية "الأرقام المطروحة أكبر بكثير من الراتب الحالي لسيباستيان وهذه هي القصة لأن مسيرة اللاعب المحترف في كرة القدم ليست طويلة".

وقال متحدث باسم تورونتو لرويترز إن النادي لم يتلق أي عروض من فرق في الدوري الصيني الممتاز.

ونصح كريغ بيرلي المدافع السابق لتشيلسي واسكتلندا اللاعب ووكيله بعدم التفكير في العروض الصينية.

وقال بيرلي لشبكة "أي.س.بي.أن" لو كنت جيداً لهذه الدرجة فأذهب وألعب في بطولة مناسبة".

وأضاف "توجه لترى هل بوسعك خوض مباراة في إيطاليا ثانية. لم تتمكن من القيام بذلك قبل انتقالك للدوري الأميركي".

وتابع "لا تفكر في كل هذا الهراء الصيني. إنه يحصل على راتب جيد في تورونتو...".

وأبرمت الأندية الصينية الغنية العديد من الصفقات الكبيرة آخرها التعاقد مع الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي انضم لشنغهاي شينهوا في عقد يمتد لعامين أشارت وسائل إعلام إلى أن قيمته تزيد عن 80 مليون دولار وهو ما لم يؤكده النادي.

واختير جيوفينكو أفضل لاعب في الدوري الأميركي في موسمه الأول مع تورونتو في 2015.

وانتقل اللاعب الإيطالي إلى الدوري الأميركي قبل عامين قادماً من يوفنتوس وخاض 21 مباراة مع المنتخب الإيطالي.