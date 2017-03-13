جائزة الكرة الذهبية....الفتى الذهبي نيمار الأقرب للتتويج

هذا المقال يأتيكم من YOUR ZONE

التتويج بالكرة الدهبية هو من دون أدنى شك هدف كل لاعب كرة قدم، فالجائزة دليل قاطع على تميز وعن إضافة نوعية يقدمها المتوج في عالم الساحرة المستديرة ،هاته السنة يبدو أن نجم برشلونة نايمار بدأ يلامس المجد بالنظر لما يقدمه من أداء مقنع سواء في الليغا أو في عصبة أبطال أوروبا.

والحقيقة أن الفتى الدهبي نيمار بصم على مسار رائع منذ حطت قدماه بالكامبنو،فقدم الإضافة النوعية التي كان الفريق الكاتالوني ينتظرها منه ،فكان التتويج بلقب الليغا ثم الفوز بلقب عصبة أبطال أوروبا ،لكن وفي نفس الوقت بقي التتويج بجائزة الكرة الدهبية بعيدا لحد الساعة عن الزئبق البرازيلي في ظل تألق كل من الدون وليونيل ميسي.

كرويا يملك نيمار كل مقومات اللاعب النجم، فالفتى رضع أبجديات الساحرة المستديرة منذ نعومة الأظافر على شواطئ كوبا كابانا شأنه في ذلك شأن العديد من مواهب البرازيل .

مع مرور السنوات نضج نايمار كرويا فتحول لٱلةهجومية فتاكة بكل ماتحمل الكلمة من معنى،فهو مراوغ بالكرة ومن دونها ،ممرر من طراز رفيع ،متقن للضربات الرأسية ،فنان التسديدات الحرة ،ثعلب مربع العمليات ، مسجل للأهداف من أنضاف الفرص، زد على ذلك قدرته العالية على خلق الفرجة والمتعة فوق المستطيل الأخضر.

داخل البارسا هو معشوق الجماهير ،وكرد جميل منه إنتظر الفرصة المناسبة ،فكانت ليلة الملحمة ،ليلة وضع بطاقة ربع نهائي عصبة الأبطال في الجيب أمام عظيم باريس ال ب س ج ،ليلة سيتدكرها الفتى الدهبي نايمار إلى الأبذ لأنه كان فعلا سيد الأمسية ،فلعب بروح جماعية ،سجل من ضربة حرة هدفا أنطلوجيا ،وقع من ضربة جزاء بدم بارد في وقت حرج ،تسبب في ركلة جزاء نفدها ليونيل ،ثم بعد ذلك كان وراء هدف الخلاص الذي وقعه سيرجي روبيرتو. ألم يبصم نايمار فعلا على أداء خرافي؟

بالنسبة لجائزة الكرة الدهبية وبعد ملحمة عظيم كاطالونيا تحدثث الصحافة الإسبانية بإسهاب عن هدا الإنجاز الكبير ،لكن الذي يهمنا نحن هو الصحافة المدريدية وبالضبط الرائدة في عالم الساحرة المستديرة ماركا الإسبانية التي نوهت بكل ماقام به نايمار في تلك الأمسية، أبعد من ذلك إعتبرت ماركا في عدد لها أن نيمار بات الأقرب لإحراز الجائزة . صحيح أن المنافسة بينه والنجمين ميسي ورونالدو لازالت مفتوحة لكن وللإنصاف فنايمار يعيش حتما موسما إستثنائيا يقربه شيئا فشيئا من جائزة لطالما إنفلتت من بين يديه بجزئيات جد بسيطة تماما كما تنفلت حبات الرمل الدهبية من بين الأنامل على شواطئ كوبا كابانا، أليس كذلك يا نايمار؟