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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

ثنائية ثانية لإبراهيموفيتش وغالاكسي يخسر

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سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية ثانية للوس أنجليس غالاسكي الأربعاء في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين، لكن فريقه سقط في عقر داره أمام دالاس (2-3) وبقي مهدداً بعدم التأهل إلى البلاي أوف.

REUTERS

وبعد عودته من الايقاف لمباراة واحدة إثر طرده في لقاء فريقه مع مونتريال في 21 أيار/مايو، وجد إبراهيموفيتش (36 عاماً) الطريق إلى الشباك مرتين.

لكن صحوة العملاق السويدي جاءت متأخرة إذ كان فريقه منتخلفاً بثلاثية نظيفة سجلها راين هولينغزهيد (34) وكريستيان كولمان (40) والإكوادوري كارلوس غرويزو (66).

وقلص إبراهيموفيتش الفارق بعد ثلاث دقائق بتسديدة خادعة من كرة لم يحسن الدفاع الخصم تشتيتها (69)، ثم استفاد من النقص العددي في صفوف المنافس بعد طرد صاحب الهدف الثاني كولمان بالحمراء (80) ليضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+7).

ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 5 أهداف بعد أن كان سجل ثنائية أولى في المباراة الأولى له مع فريقه في دربي مدينة لوس أنجيلس والتي تغلب فيها على جاره لوس أنجليس إف سي 4-3 أواخر آذار/مارس الماضي.

وكان غالاكسي أنعش آماله بالتأهل إلى البلاي أوف بعد أن حقق انتصارين متتاليين، لكن خسارة الأربعاء وضعته من جديد على الحافة، وهو يقبع في المركز السابع على لائحة المنطقة الغربية، الأخير المؤهل إلى الأدوار الاقصائية، برصيد 16 نقطة من 13 مباراة، بفارق الأهداف فقط عن مينيسوتا يونايتد التاسع. 

الدوري الأميركي للمحترفين
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