ثلاث أسباب ترجح كفة الأسود أمام الفراعنة

كل صراحة كنا نتمنى أن يلتقي المنتخبان المصري والمغربي في نهائي هاته النسخة بالغابون ،لسبب بسيط جدا وهو أن تحمل الكأس الفضية إما إلى الدار البيضاء أو إلى القاهرة حتى تكتمل الفرحة وتؤكد الكرة العربية عودتها القوية على الساحة الإفريقية.

لكن للمسابقات منطقها،ومنطق كان الغابون يقول إن الفراعنة سيواجهون أسود الأطلس في مرحلة الربع على أرضية ملعب فور جونتي التي قد تشكل عائقا كبيرا أمام منتخبين يلعبان كرة قصيرة وسريعة تتطلب عشبا من جودة عالية حتى تكتمل الفرجة ويجد اللاعبون هامشا كبيرا لتفجير مهاراتهم.

والحقيقة أن تاريخ المواجهات بين الفراعنة والأسود حافل بالمباريات التي طبعتها الندية على الدوام،أما الأرقام فناطقة وليست لها القدرة على المجاملة ،فبين ١٩٦١ و ٢٠٠٦ التقى المنتخبان ٢٧ مرة ، فاز الأسود في ١٤ مباراة ،فاز الفراعنة في ٣ مواجهات ،وتحقق التعادل ١٠ مرات . إحصائيات تصب في مصلحة كتيبة الثعلب هيرفي رونار ،خاصة أن العديدين يتحدثون عن ما يسمى عقدة كرة القدم المصرية أمام نظيرتها المغربية.

بالعودة للأسباب الثلاث التي ترجح كفة الأسود أمام الفراعنة فهي:

خبرة هيرفي رونار على الساحة الإفريقية، فالرجل عمل لسنوات رفقة الخبير كلود لوروا فراكم تجارب كروية كثيرة مما مكنه من نيل لقب أمم إفريقيا رفقة منتخب زامبيا المغمور ٱنذاك ،ليعيد نفس الإنجاز رفقة فيلة ساحل العاج نسخة ٢٠١٥.

العارفون بهيرفي يعترفون أن للرجل قدرات عالية في قيادة الفرق التي يدربها حيث يدفع كل لاعب لإفراغ كل ما في جعبته على المستطيل الأخضر ،هيرفي يشتغل أيضا على العامل النفسي للاعبيه مما يدفعهم لتقديم الأفضل ،وهو ما حدث مع زامبيا وساحل العاج ويحدث اليوم مع أسود الأطلس في سيناريو مشابه.

العامل الثاني ،وهو ملامح منتخب مغربي قوي قادم في الأفق القريب، منتخب ارتسمت ملامحه مع توالي المواجهات ،فهناك لاعبون أثبتوا أحقيتهم كداكوستا،الأحمدي،درار وسايس ،في حين ظهرت وجوه واعدة كمنديل،بوحدوز،النصيري و صاحب أجمل هدف لحد الساعة رشيد العليوي. ومن دون أدنى شك فهذا المنتخب المغربي القادم سيفعل كل ما في وسعه للإستمرار في عزف نغمة الفوز.

عامل ثالث وأخيرا ،وهو عامل الجغرافيا حيث يبدو جليا أن الكرة المصرية تعاني كثيرا أمام كرة شمال إفريقيا المتميزة بالسرعة وفن المراوغة ،فمنتخب مصر خسر أمام كتيبة هنري ميشيل بضربة مقص خرافية من توقيع مصطفى حجي يتذكرها جيدا الحارس المتألق نادر السيد ،١٩٩٨ ببوركينافاصو ،نادر نفسه سيكتوي بتحفة أخرى على أرضية ملعب مولاى عبد الله بالرباط وقعها حجي أيضا ،٢٠٠٢ إقصائيات كأس العالم.

التاريخ أيضا يقول أن مصر لم تفز على المغرب منذ ١٩٨٦ ،فلمن ياترى سيكون الحسم في بورجونتي؟لأسود الثعلب هيرفي؟أم للمحنك كوبير؟ شئ أكيد قد يشكل تواجد مصطفى حجي كمساعد لرونار فأل خير على الكرة المغربية في هذا اللقاء المصيري أمام الفراعنة . ولكن في نفس الوقت هناك سؤال يطرح نفسه بحدة: من سيكتب لنا جنيريك النهاية؟ النجم صلاح؟ أم الداهية العليوي؟

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