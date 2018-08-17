تيتي لنيمار: "أحبك أكثر بكثير مما تتصور!"



وفي مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو، أعلن تيتي أسماء اللاعبين الذين سيستدعون لخوض مباراتين ضد الولايات المتحدة في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل، والسلفادور في 11 منه.

إلا أن المدرب الذي قاد المنتخب في نهائيات كأس العالم 2018 قبل الخروج من الدور ربع النهائي أمام بلجيكا (1-2)، لم يفته في المؤتمر الصحافي الدفاع مجددا عن نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان وأغلى لاعب في العالم، والذي كان محط انتقادات واسعة على خلفية مشاركته في المونديال، حيث بالغ في السقوط وتصنع الألم لدى احتكاكه مع المنافسين.

وقال المدرب "لست هنا للحكم على تصرفاته. ولا أريد الدخول في نقاش حول ما كتبته الصحف. يستحق نيمار الثناء حول سلوكه وانضباطه".

وتوجه إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بالقول "نيمار، أحبك أكثر مما تتصور!".



وكان نيمار من ضمن الأسماء المستدعاة إلى التشكيلة، والتي خلت من مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي غابريال جيزوس، وظهير ريال مدريد الإسباني مارسيلو، ومدافع إنتر ميلان الإيطالي ميراندا. وكان الثلاثة من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة تيتي خلال نهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يبقى تيتي في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وهو شدد الجمعة على رغبته في تطوير مجموعة جديدة استعدادا للمشاركة في بطولة كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها بلاده.

وقال المدرب "جميع اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم قاموا بمناقشة الأمر مع اللجنة المشرفة على المنتخب. لكل منهم أهميته، إلا أننا أيضا في طور منح الفرصة لمواهب من الجيل الجديد. نريد أن نشكل منتخبا يكون قاعدة للتحضير لكوبا أميركا المقبلة".

وتشمل قائمة اللاعبين الجدد الذين تم استدعاؤهم، هوغو سوزا (19 عاما) حارس مرمى فلامنغو، في ظل غياب حارس مانشستر سيتي إيدرسون "لدوافع شخصية"، إضافة إلى لاعب آخر من فلامنغو هو لوكاس باكويتا (20 عاما)، والمهاجم إيفرتون (22 عاما) من نادي غريميو.

