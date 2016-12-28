تونس تفوز ودياً على منتخب كاتالونيا

وتألق صانع الألعاب يوسف المساكني العائد لصفوف تشكيلة تونس بعد غياب طويل بإحراز ثلاثة أهداف ليقود منتخب بلاده للتعادل 3-3 أمام مضيفه الكاتالوني في الوقت الأصلي للمباراة.



ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها المنتخب التونسي ليحقق فوزًا معنوياً استعداداً للمنافسة بجدية على لقب كأس أمم أفريقيا التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2004.

وتخوض تونس الدور الأول ببطولة كأس أمم افريقيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الجزائر والسينغال وزيمبابوي.