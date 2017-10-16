تونس تتفوق على مصر لتصبح الأولى عربياً

ويأتي هذا المركز، وهو الأفضل للمنتخب التونسي منذ العام 2014، مع تصدر "نسور قرطاج" المجموعة الأفريقية الأولى ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بفارق ثلاث نقاط عن جمهورية الكونغو الديموقراطية.

واقتربت تونس بشكل كبير من التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ مونديال ألمانيا 2006، وذلك قبل الجولة الأخيرة من التصفيات التي تقام في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان أفضل تصنيف للمنتخب التونسي، بحسب الموقع الالكتروني للفيفا، الحلول في المركز 21 في العام 1997.

أما مصر، فبقيت في المركز 30 على رغم ضمان تأهلها إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990، وذلك بعدما ضمنت صدارة المجموعة الافريقية الخامسة إثر فوزها 2-1 على الكونغو هذا الشهر.

وعلى صعيد المنتخبات العربية الأخرى، حل المغرب في المركز 48 متقدماً ثمانية مراكز. ويواجه "أسود الأطلس" منافسة قوية في المجموعة الافريقية الثالثة، اذ يتصدرونها قبل الجولة الختامية برصيد تسع نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن كوت ديفوار.

وتراجع المنتخب السعودي عشرة مراكز إلى المركز 63. وكان المنتخب ضد ضمن تأهله إلى كأس العالم أيضاً.

وعلى صعيد منتخبات عربية أخرى، حلت الجزائر في المركز 67 (تراجعت خمسة مراكز)، والإمارات 72، وسوريا 77 (تراجعت مركزين) والعراق 80 (تقدم ثمانية مراكز).

وعلى الصعيد العالمي، بقيت المراكز الستة الأولى على حالها، بصدارة ألمانيا تليها البرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا. الى ذلك، تقدمت فرنسا مركزا لتصبح سابعة، وإسبانيا ثلاثة مراكز إلى المركز الثامن، بينما حافظت تشيلي على المركز التاسع، وتقدمت بيرو مركزين إلى العاشر.

