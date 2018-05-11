توسيع كأس العالم للأندية: الفيفا يبدأ مشاوراته والاتحاد الأوروبي قلق

وأشارت مصادر الفيفا إلى أن اجتماعا جديداً عقد الجمعة في ايطاليا شارك فيه ناديا ميلان وإنتر ميلان الايطاليان.

وأفادت مصادر متطابقة عن عقد اجتماع الأربعاء في مقر "الفيفا" الأربعاء جمع سبعة أندية، لا سيما الخمسة الأبطال في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى على غرار مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى مانشستر يونايتد الانكليزي.

وكان أول لقاء عقد في 20 نيسان/أبريل الماضي وضم عشرة من هذه الاندية الكبرى بما فيها بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

ويريد السويسري انفانتينو نفض الغبار عن كأس العالم للأندية عن طريق تنظيمها كل أربع سنوات، بدءا ًمن العام 2021، بمشاركة 24 نادياً، منها 12 أوروبياً. علماً بأن هذه المسابقة تقام سنوياً وبمشاركة سبعة فرق.

كما يأمل رئيس "الفيفا" إقامة "دوري للأمم" تشارك فيه المنتخبات المتوجة بالبطولات القارية، وهو أشبه بكأس للعالم مصغر، يجمع كل عامين 8 منتخبات دولية.

ويؤكد إنفانتينو أن مجموعة من المستثمرين ستضمن عائدات تصل إلى 25 مليار دولار (20,9 مليار يورو) لهاتين المسابقتين.

وأشار الفيفا في بيانه إلى أن اجتماع الأربعاء "سمح لنا أن ندرك الاهتمام الحقيقي بالإصلاح الكامل لكأس العالم للأندية وتطوير نموذج جديد للمنافسة من شأنه أن يفيد مجتمع كرة القدم حول العالم".

وأكد "الفيفا" أنه بدأ مشاورات "مع الاتحادات القارية والوطنية والأندية والدوريات واللاعبين" إضافة إلى رابطة الأندية الأوروبية، وسوف "يتابع مشاوراته من أجل تحسين وتطوير اقتراحاته".

قلق الاتحاد الأوروبي



وقال مدرب إنتر ميلان لوتشانو سباليتي الجمعة أن الأمين العام المساعد للفيفا الكرواتي زفونيمير بوبان "قدم لنا مشروع كأس العالم العالم للأندية الجديد. لقد أعجبني هذا المشروع ويبدو لي مهماً".

وأضاف "إنها فكرة جيدة تظهر أن هدف إنفانتينو هو جعل كرة القدم مسألة مركزية. طريقته في اتخاذ القرارات تظهر لي كم هو مهتم بمصلحة اللعبة".

وأمام "الاعتراض الشديد" من قبل رابطة الدوريات الأوروبية للمحترفين الأسبوع الماضي، أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه أيضاً مما يحصل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في رسالة لوكالة "فرانس بريس" أن "جميع الأعضاء الأوروبيين في مجلس الفيفا وجهوا رسالة مشتركة وقعها رئيس الاتحاد الأوروبي (ألكسندر تشيفيرين) إلى جاني إنفانتينو يعبرون فيها عن قلقهم بشأن هذه المسألة".

وكان المنتدى العالمي للبطولات وافق الثلاثاء على "معارضة شديدة لأي خطة يقوم بها الفيفا ومن شأنها تطوير مسابقات سيكون لها تأثير سلبي على روزنامة مكتظة بالأحداث".

وبالنسبة لهذا المنتدى الذي يترأسه ريتشارد سكودامور رئيس رابطة الدوري الإنكليزي، "من المناسب معارضة أي مسابقة جديدة للأندية من شأنها أن تزعزع التوازن التنافسي للبطولات الوطنية".

مونديال 2030

رحب انفانتينو بمبادرة الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي لاستضافة مونديال 2030 بمناسبة الذكرى المئوية للنسخة الاولى التي أقيمت في الأوروغواي، ورأى فيها "ترشيحاً من العيار الثقيل".

وصرح انفانتينو في ختام مؤتمر اتحاد اميركا الجنوبية "كونميبول" في اسونسيون "بالنسبة إلى مونديال 2026، سيتخذ القرار بعد شهر خلال كونغرس الفيفا (في روسيا عشية انطلاق مونديال 2018). بالنسبة إلى 2030، سيكون الترشيح الأميركي الجنوبي قوياً جداً نظراً لما تمثله كرة القدم في هذه الدول الثلاث".

واوضح رئيس الفيفا ان المسار الاجرائي الرسمي للترشيح من أجل استضافة نسخة 2030 لم يبدأ بعد، مشيراً إلى أنه لم يتم الاعلان علنا عن أي ترشيح آخر مع وجود شائعات حول محاولة من جانب الصين.





