كرة القدم
AFP

توتنهام يتخطى عقبة إيفرتون و يواصل مطاردة تشيلسى المتصدر

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تخطى فريق توتنهام هوتسبير عقبة ضيفه إيفرتون بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب وايت هارت لين و ذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع و العشرين من الدورى الإنكليزى الممتاز , ليواصل بذلك الضغط على تشيلسى متصدر الترتيب .

مباراة دخلها فريق توتنهام بهدف تشديد الخناق على المتصدر تشيلسى الذى تنتظره مواجهة صعبة فى ذات الجولة أمام مضيفه وست هام , مما يعطى السبيرز فرصة مثالية من أجل تقليص الفارق و العودة من جديد للمنافسة بقوة على اللقب , و لكن الصعوبة التى ستواجه تشيلسى ستواجه توتنهام أيضاً أمام ضيفه إيفرتون بالرغم من إقامة اللقاء فى لندن .

و ذلك لآن فريق إيفرتون صاحب المركز السابع فى الترتيب يقدم مستوى متميز هذا الموسم و خاصة أمام كبار البريمرليغ تحت قيادة مدربه الهولندى رونالد كومان , و منذ إنطلاقة اللقاء بدا الرتم سريعاً للغاية كما هو الحال دائماً فى البريمرليغ , و فى الدقيقة العشرين و من أول محاولة حقيقية لأصحاب الأرض نجحوا فى تسجيل أولى الأهداف و الذى جاء عبر الهداف هارى كين الذى سدد كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس جويل روبليس من إبعادها .

و بعدها بدقيقة واحدة فقط كاد هارى كين يضيف ثانى أهداف فريقه توتنهام و لكن جويل روبليس أوقفه هذه المرة و تصدى للكرة , و فى الدقيقة الثامنة و العشرين حاول فيكتور وانياما هو الآخر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء و لكن القائم الأيمن لجويل روبليس هو من تصدى للكرة مبقياً على حظوظ إيفرتون فى اللقاء , ليذهب الشوط إلى نهايته دون أن يشهد فى دقائقه المتبقية سوى ضغط مستمر للسبيرز إلا أنه فشل فى إضافة أهداف أخرى و قتل المباراة .

و فى الشوط الثانى إستمر بحث توتنهام عن المزيد من الأهداف لتأمين تقدمه فيما حاول إيفرتون التحسين من وضعيته و الخروج بأقل الأضرار من وايت هارت لين , و فى الدقيقة السادسة و الخمسين حقق توتنهام مبتغاه بعد نجاح هدافه هارى كين فى تسجيل الهدف الثانى و التاسع عشر له فى البريمرليغ هذا الموسم و ذلك بعدما إستغل خطأ فادح من دفاع التوفيز إنفرد على إثره بجويل روبليس واضعاً الكرة فى الشباك .

و فى الدقائق المتبقية من عمر المباراة حاول فريق إيفرتون أن ينتفض و يقلص الفارق على الأقل و لكنه فشل فى ذلك تماماً حتى جائت الدقيقة الحادية و الثمانين فحينها إستغل روميرو لوكاكو خطأ فادح من المدافع يان فيرتونغن إنفرد على إثره بالحارس هوغو لوريس ليسجل هدف فريقه الأول و يُعيد له الأمل فى خطف التعادل .

لكن الوقت لم يسعف لاعبى إيفرتون فى تحقيق ذلك و نجح لاعبوا السبيرز فى مجاراة الدقائق حتى جائت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع و التى أنهى فيها ديلى آلى كل شئ بإحرازه ثالث أهداف فريقه, و بعدها بدقيقة تمكن البديل إينر فالنسيا من تقليص الفارق لمصلحة إيفرتون مجدداً ولكن ذلك لم يؤثر على النتيجة النهائية , ليخرج توتنهام ظافراً بالنقاط الثلاث رافعاً رصيده إلى 56 نقطة ليقلص الفارق بينه و بين المتصدر تشيلسى إلى سبعة نقاط مؤقتاً حتى يلعب تشيلسى مباراة الديربى اللندنى أمام مضيفه وست هام يوم غداً الإثنين .
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