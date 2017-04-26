تن كات رفض عرضاً لتدريب المنتخب الهولندي

وأوضحت الصحيفة أن تن كات (62 عاماً) رفض عرضاً من المدير التقني للاتحاد الهولندي الحارس الدولي السابق هانز فان بروكلين، الذي التقاه السبت الماضي في أحد فنادق أبوظبي.

وقال المدرب للصحيفة "عرضت علي الوظيفة الاثنين. لكنني في نهاية المطاف قررت عدم قبولها"، مشيراً إلى أن "القبول بتولي مسؤولية الاشراف على المنتخب، وهذا فخر لي، يستوجب وقوف الجميع خلفك، والا فلن تنجح في مهمتك".

وكان الاتحاد الهولندي طرد المدرب داني بليند من منصبه في 26 آذار/مارس الماضي، بعد خسارة هولندا أمام مضيفتها بلغاريا 0-2 في صوفيا، في تصفيات المجموعة الأوروبية الأولى المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتتخلف هولندا وصيفة كأس العالم ثلاث مرات، بفارق ست نقاط عن فرنسا المتصدرة، وسبق لها الغياب عن بطولة الأمم الأوروبية التي استضافتها فرنسا الصيف الماضي.

الا أن تن كات الذي سبق له الاشراف على أياكس أمستردام وباناثينايكوس الهولندي، تفاءل بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات المونديال، علماً أن المنتخب الهولندي يخوض مباراته المقبلة ضد لوكسمبورغ في 9 حزيران/يونيو المقبل.

وقال أنه تمنى التوفيق لفان بروكلين في مهمته "الاتفاق مع مدرب جديد للمنتخب".

وكان فان بروكلين كشف الثلاثاء أنه يأمل في تسمية مدرب جديد للمنتخب في الأيام المقبلة، كاشفاً عن مباحثات أجراها أيضاً مع مدرب فنربهشه التركي مواطنه ديك إدفوكات (69 عاماً).

وتلتقي هولندا ودياً المغرب وساحل العاج في 31 أيار/مايو و4 حزيران/يونيو.