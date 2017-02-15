تنبيه لاعبي كرة قدم في الإمارات بسبب قصات شعرهم

وقرّرت اللجنة إثر اجتماع مساء الثلاثاء، توجيه "لفت نظر" إلى 33 لاعبا لمخالفتهم "العادات والتقاليد وثقافة المجتمع بعدم الالتزام بقصات الشعر وفق التعميم الصادر من الاتحاد للأندية بهذا الخصوص".

وتأتي الخطوة بعد توجيه اللجنة التنبيه نفسه في السابع من شباط/فبراير، إلى 46 لاعبا، بينهم سبعة محترفين في الدرجة الأولى.

وكان الاتحاد الإماراتي قرّر في تشرين الأول/أكتوبر، تفعيل البند 16 من لائحة المخالفات والعقوبات للجنة دوري المحترفين الخاصة بقصات الشعر الغريبة.

وينص البند على أن "اللاعب الذي يقوم بارتداء أساور أو حلي في اليد أو الأذن أو الرقبة، أو قصات الشعر وتلوينه، فإنه يعاقب في المرة الأولى بلفت نظره وتغريمه 1000 درهم (نحو 270 دولار)".

وفي حال تكرار المخالفة "يعاقب بالإيقاف مباراة واحدة فقط وتغريمه 2000 درهم. وإن تكررت المخالفة للمرة الثالثة يعاقب بالإيقاف مباراتين وتغريمه 3000 درهم، ثم تزيد العقوبة تباعا".

ويقوم الحكم الرابع خلال المباريات برفع الحالات إلى لجنة الحكام ومنها إلى الأمانة العامة للاتحاد ثم إلى لجنة الانضباط التي تتخذ "القرار المناسب".